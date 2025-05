Homem agride pai idoso com pedaço de madeira no AM

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por agredir o próprio pai, de 60 anos, com um pedaço de madeira. O crime ocorreu no bairro Dabaru, em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, na segunda-feira (26).

Vítima procurou ajuda na delegacia

Segundo a delegada Evanice Cavalcante, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), a vítima compareceu pessoalmente à unidade policial para denunciar o agressor.

O idoso estava com sangramento na cabeça, causado pela agressão. Ele foi encaminhado imediatamente para atendimento médico.

Agressão ocorreu durante discussão

“O autor agrediu o idoso com um pedaço de madeira durante uma discussão. A equipe policial encaminhou a vítima para atendimento médico e realizou as diligências para localizar o infrator. Ele foi preso em flagrante no bairro Dabaru, na segunda-feira”, disse a delegada.

Prisão preventiva foi autorizada pela Justiça

Após a prisão em flagrante, a delegacia representou pela prisão preventiva do agressor. O pedido foi aceito pelo Poder Judiciário.

O homem responderá por lesão corporal e seguirá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

