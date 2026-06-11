Polícia

Membro de facção criminosa mantinha as duas em cárcere privado e estava foragido desde 2023; criminoso resistiu à prisão.

Manacapuru (AM) – Em uma ação de grande complexidade, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu nesta quinta-feira (11) um homem de 43 anos considerado de altíssima periculosidade. Ele é acusado de uma série de crimes bárbaros, incluindo estupro, estupro de vulnerável, ameaça, sequestro, cárcere privado e violência doméstica contra a sua ex-companheira, de 52 anos, e contra a própria filha adotiva, que hoje tem 13 anos. A prisão ocorreu na comunidade do Sacambu, localizada na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A investida policial faz parte da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que visa erradicar a violência de gênero no país. Devido à localização geográfica de difícil acesso e ao histórico do infrator, a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) e a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru contaram com o apoio estratégico da Delegacia Fluvial (Deflu) para singrar os rios e cercar o alvo.

O horror do cativeiro: abusos e drogas

De acordo com a delegada Joyce Coelho, o casal havia adotado a menina quando ela tinha apenas 2 anos. No entanto, o lar se transformou em um cenário de terror quando a criança completou 11 anos. A partir daquela idade, o homem passou a estuprar a filha adotiva sistematicamente.

O criminoso estabeleceu um regime de cárcere privado sob severas ameaças de morte, obrigando tanto a esposa quanto a filha a manterem relações sexuais com ele. Para quebrar a resistência da adolescente, ele ainda a forçava a consumir substâncias entorpecentes.

“Ele obrigava tanto a companheira e a filha a manterem relações sexuais com ele e ainda obrigava a adolescente a consumir drogas, além de mantê-las em cárcere privado sob constantes ameaças de morte. O autor, inclusive, é conhecido por ter envolvimento com organização criminosa, e isso trazia dificuldade na investigação e também na prisão dele”, revelou a delegada Joyce Coelho.

Resgate em 2023 e caçada ao foragido

O martírio das vítimas teve um fim parcial em janeiro de 2023, quando uma força-tarefa da Polícia Civil, Polícia Militar e Conselho Tutelar invadiu a comunidade após denúncias anônimas. Na época, ao perceber a chegada dos agentes pelo rio, o homem conseguiu fugir para a mata.

As duas mulheres foram resgatadas, receberam pronto atendimento médico, acolhimento psicológico e passaram por exames periciais que constataram as violências. Desde então, elas viviam sob o amparo de medidas protetivas, enquanto o agressor permanecia foragido.

Na manhã desta quinta-feira, após um intenso trabalho de inteligência, as equipes conseguiram encurralar o suspeito na comunidade do Sacambu. Ao notar a presença policial, o homem demonstrou extrema violência: ofereceu resistência armada e tentou escapar mais uma vez, sendo necessário o uso da força moderada para imobilizá-lo.

No esconderijo do faccionado, os policiais apreenderam diversas porções de drogas e uma motocicleta roubada. O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, enalteceu o sucesso da missão. “Estamos diante de mais um caso bárbaro que estarrece a sociedade. Mesmo foragido desde 2023, ele foi localizado após um intenso trabalho investigativo e operacional realizado com o apoio da Delegacia Fluvial”, enfatizou.

A polícia civil suspeita que o homem continuou cometendo assaltos e abusos na região ribeirinha enquanto estava escondido. O infrator foi autuado e responderá por estupro, estupro de vulnerável, ameaça, sequestro, cárcere privado e violência doméstica, além de receptação e tráfico. Ele passará por audiência de custódia e ficará isolado no sistema prisional à disposição da Justiça.

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