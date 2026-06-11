Solimões

Cachorro da PM identificou mais de 11 quilos de entorpecentes escondidos em ferryboat que seguia para Manaus.

Coari (AM) – O faro do cão policial Sheriff foi decisivo para a apreensão de mais de 11 quilos de drogas e a prisão de três homens suspeitos de tráfico na noite de quarta-feira (10), durante uma fiscalização em uma embarcação nas proximidades de Coari, no interior do Amazonas.

O animal da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) identificou duas cargas de entorpecentes escondidas no ferryboat Embaixador, que fazia o trajeto entre Tabatinga e Manaus. Nas duas abordagens, Sheriff sinalizou a presença das drogas, levando os policiais a localizar tabletes de haxixe e pasta base de cocaína.

Sheriff encontrou drogas em duas buscas consecutivas

Na primeira ocorrência, o cão farejador indicou uma mala abandonada no convés da embarcação. Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 5,5 quilos de haxixe distribuídos em 20 tabletes. Dois passageiros apontados como responsáveis pela bagagem foram presos em flagrante.

Cerca de 20 minutos depois, durante uma nova varredura no ferryboat, Sheriff voltou a alertar os policiais sobre a presença de entorpecentes. Desta vez, os agentes localizaram 5,6 quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro de um móvel de madeira transportado na embarcação. O responsável pela carga também foi preso.

Ao todo, mais de 11 quilos de drogas foram retirados de circulação. Segundo as Forças de Segurança, a apreensão causou um prejuízo estimado em mais de R$ 666 mil ao crime organizado. Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Base Arpão 2, onde permanecerão à disposição da Justiça.

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