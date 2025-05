Yuri Lima, namorado de Iza, anuncia fim da carreira como jogador de futebol

O volante Yuri Lima, namorado da cantora Iza, anunciou nesta quarta-feira (28) sua aposentadoria do futebol profissional. Sem entrar em campo desde julho de 2024, o ex-jogador optou por encerrar oficialmente a carreira.

“São 15 anos jogando. Um ciclo se encerra. Um novo começa, com o mesmo amor pelo futebol. Agora é hora de impulsionar novos sonhos”, postou Yuri.

Seu último clube na carreira foi o Mirassol. O vínculo terminava em dezembro do ano passado, mas as partes decidiram colocar um ponto final em agosto, antes do fim da Série B.

Yuri Lima entrou em campo apenas sete vezes na última temporada. Seu último jogo profissional foi no empate por 2 a 2 com o Grêmio Prudente, onde ainda marcou um gol.

Histórico

No mesmo dia deste gol, Iza anunciou nas redes sociais o término do relacionamento com Yuri Lima, que iniciou em janeiro de 2023. Os dois são pais de Nala e retomaram o relacionamento meses após a separação.

Além do Mirassol, Yuri Lima também defendeu clubes como Fluminense, Santos, Juventude e Osasco Audax.

(*) Com informações da CNN Brasil

