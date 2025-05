Um homem identificado apenas como “Nego Drama” foi encontrado morto no Beco Cururu, localizado na Avenida Major Gabriel, Zona Sul de Manaus, durante esta quarta-feira (28). A vítima estava com 26 perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça e teve, segundo a polícia, tentativa de decapitação.

Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado por moradores da área, que acionaram a presença das autoridades.

A vítima estava enrolada em lençóis, com as mãos e pés amarrados, e com várias perfurações pelo corpo. A autoria e motivação do crime não foram esclarecidas. Conforme informações iniciais, ele seria morador do município de Iranduba.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Novo vídeo mostra colisão que deixou um morto e dois feridos na Redenção

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱