Arte no Busão abre inscrições para artistas do Amazonas

O projeto Arte no Busão está com inscrições abertas para artistas visuais do Amazonas. A iniciativa transforma ônibus do transporte coletivo de Manaus em galerias móveis de arte, levando cultura a todas as zonas da capital. Serão selecionadas dez obras para compor uma exposição itinerante, gratuita e acessível, que circulará diariamente pelas ruas da cidade.

“O Arte no Busão surge como um alívio em meio ao barulho da cidade. E tendo fortemente o diálogo crítico de produzir nas ruas, tendo em vista que moramos na região com menor acesso a centros culturais. A arte deve estar com o povo”, explica Sarah Campelo, curadora e diretora geral do projeto.

As inscrições são gratuitas e seguem até 26 de junho de 2025, por meio de edital público. A curadoria dará prioridade a obras de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. As imagens escolhidas serão impressas em grandes dimensões e aplicadas na traseira de ônibus, rompendo os limites das galerias tradicionais e integrando a arte ao cotidiano urbano.

Democratização do acesso à cultura

Segundo Sarah Campelo, o objetivo do projeto é ampliar o acesso à arte e valorizar a produção artística local.

“O ônibus é um meio que move corpos diariamente, e dentro deles também carrega sonhos, afetos e imaginários. Queremos ampliar o acesso à arte, principalmente as artes que são produzidas por artistas amazonenses”, finaliza.

A proposta responde às desigualdades culturais históricas da região Norte. Dados do IBGE mostram que a região possui os menores índices de acesso a equipamentos culturais como museus, teatros e cinemas. Em cerca de 70% dos municípios, os habitantes precisam viajar mais de uma hora até a cidade mais próxima com um museu.

Ao ocupar o transporte coletivo — utilizado diariamente por mais de 300 mil pessoas em Manaus — o projeto oferece visibilidade à arte contemporânea do estado e convida o público a refletir sobre o cotidiano por meio da arte.

Como participar

Artistas interessados devem se inscrever gratuitamente através do formulário:

🔗 https://forms.gle/uEGuGX9F5stqHb7a6

O edital com critérios de seleção, formatos das obras e cronograma está disponível em:

📄 https://drive.google.com/file/d/1AAbZzxOUUad_Yzw3BkwoPY0PAb57kxnc/view?usp=drivesdk

A exposição começa a circular ainda em 2025.

O que é o Arte no Busão

O Arte no Busão é uma exposição itinerante de artes visuais que utiliza ônibus do transporte público como suporte artístico. Criado para democratizar o acesso à arte e valorizar a produção cultural local, o projeto transforma o transporte coletivo em um espaço de encontro, sensibilidade e reflexão.

As obras são impressas em grande formato e instaladas na parte traseira dos ônibus, alcançando todas as zonas da cidade e milhares de pessoas todos os dias. A proposta prioriza artistas de grupos historicamente minorizados e leva arte, cultura e afeto para além das paredes de museus e galerias.

