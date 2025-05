Radialista é morto a tiros durante programa ao vivo 

O radialista Luís Augusto Carneiro da Costa, conhecido como Luisinho Costa, foi assassinado a tiros na última terça-feira (27), em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Aos 46 anos, ele era uma figura popular no rádio local e presença frequente em eventos da cidade.

Luisinho estava no estúdio da Rádio Guarany FM quando um homem encapuzado invadiu o local e disparou pelo menos três vezes, de acordo com a Polícia Civil. O radialista morreu no local.

Ele trabalhava na rádio desde 2000 e era filho de Bené Costa, locutor da tradicional aparelhagem Ben Som e atual diretor da emissora.

Pelas redes sociais, Luisinho se apresentava como empresário, produtor de eventos, DJ e radialista. Ele era casado desde 1998 e deixa esposa e uma filha.

Segundo amigos, o radialista tinha mais de 20 anos de carreira e foi responsável por levar grandes atrações regionais e nacionais para a cidade. Ele costumava divulgar shows e eventos que movimentaram a região.

Proprietário de bloco tradicional

Além do rádio, Luisinho era um dos proprietários do bloco carnavalesco Me Namora. Em nota nas redes sociais, a agremiação lamentou a morte do radialista:

“É com profunda tristeza que o Bloco Me Namora comunica o falecimento de Luisinho Costa, amigo querido e parte fundamental da nossa história”.

Segundo o comunicado, “Luisinho viveu o bloco com dedicação, alegria e um compromisso que tocava a todos. Sempre presente, silencioso nos bastidores, mas gigante na entrega”.

O crime

Após o crime na Rádio Guarany FM, o estúdio foi isolado para perícia. As imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

Testemunhas, incluindo um radialista que presenciou o crime, ainda serão ouvidas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba.

O Sindicato dos Radialistas do Pará (Stert), o Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) lamentaram o crime e informaram, em nota conjunta, que vão acionar oficialmente os órgãos de segurança para que as circunstâncias e a motivação do assassinato sejam esclarecidas.

“A violência contra os profissionais de comunicação do estado deve ser enfrentada por toda a sociedade. Cada violência contra um profissional da imprensa é também um ato de contra a liberdade de informação, a democracia e ao Estado Democrático de Direito”.

(*) Com informações do g1

Leia mais: Influenciadora é esfaqueada pelo companheiro em live

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱