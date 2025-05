Carauari vai gastar R$ 4,6 milhões com funeral, coleta de lixo e varrição

Contratos, firmados sob a gestão do prefeito Airton Siqueira (MDB), são resultado de um pregão realizado em 9 de maio

Carauari, a 789 quilômetros de Manaus, vai gastar R$ 4,6 milhões com serviços funerários, coleta de lixo e varrição. As contratações foram divulgadas no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM) nesta terça-feira, dia 27.

Os acordos, firmados sob a gestão do prefeito Airton Siqueira (MDB), são resultado de um pregão realizado em 9 de maio. O maior montante, no valor global de R$ 1,9 milhão, será destinado à coleta de lixo.

A empresa contratada para os serviços é a P. R. B. de Oliveira Ltda., inscrita no CNPJ: 21.958.643.0001-12. Com sede em Carauari, o sócio administrador é o empresário Paulo Roberto Brito de Oliveira. Apesar de ter como atividade principal obras de alvenaria, a P. R. B. de Oliveira possui um capital social de R$ 5 milhões, conforme dados da Receita Federal.

O segundo maior gasto, superior a R$ 1,4 milhão, será com despesas funerárias. A empresa contratada é a Wainy Wadle de Lima Figueiredo EPP, inscrita no CNPJ: 26.221.618/0001-75. Esta empresa tem sede em Manaus e capital social de R$ 800 mil.

A prefeitura também publicou gastos de R$ 1,2 milhão com limpeza pública, que engloba varrição, capinação, desobstrução de caixas de esgoto, limpeza de telhados, forros, caixas d’água, calhas e remoção de entulhos. A contratada para este serviço será a JF Empreendedorismos e Construções Ltda., inscrita no CNPJ: 11.343.789/0001-08. Com sede em Manaus e capital social de R$ 1 milhão, a JF Empreendedorismos tem como atividade principal a prestação de serviços de alvenaria, segundo a Receita Federal.

Outro lado

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Carauari para obter esclarecimentos sobre as contratações, mas não obteve sucesso.

Veja os gastos:

