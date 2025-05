Wilson Lima antecipa 13º salário de servidores para junho

Medida vai injetar R$ 1,5 bilhão na economia do Amazonas com o pagamento em duas datas, beneficiando ativos, inativos e pensionistas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quarta-feira (28) a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais. O pagamento será feito nos dias 23 e 24 de junho, injetando cerca de R$ 1,5 bilhão na economia do estado.

Planejamento fiscal permitiu antecipação

Segundo o governador, o adiantamento é possível graças ao equilíbrio das contas públicas.

“Tudo isso é resultado de um planejamento que temos feito ao longo dos anos, da saúde fiscal do Estado que nos permite fazer essa antecipação para o servidor. Isso é importante para que ele possa se planejar, reorganizar suas finanças e esse é um gesto e uma demonstração da valorização do Governo do Estado para aqueles trabalhadores que estão ajudando a fazer a transformação no Amazonas”, afirmou Wilson Lima.

A primeira parcela corresponde a 50% do salário bruto e será paga sem descontos de Imposto de Renda ou Amazonprev, que serão aplicados apenas na segunda parcela, no fim do ano.

Mais de 82 mil servidores ativos serão beneficiados

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), cerca de 82 mil servidores ativos receberão a antecipação, somando R$ 942 milhões. O valor restante será destinado aos aposentados e pensionistas.

Calendário de pagamento

23 de junho (Grupo 1 e 2):

Aposentados e pensionistas

Policiais militares e civis

Bombeiros

Servidores da Saúde (capital e interior)

Secretaria de Educação e Desporto

Servidores do interior da Sefaz, Idam, Sepror, SNPH, UEA, Seap e Adaf

24 de junho (Grupo 3):

Demais servidores estaduais

Medida deve aquecer o comércio

Com a antecipação do 13º, a expectativa é de que o comércio e os serviços sejam impulsionados nas semanas que antecedem o pagamento, fortalecendo a economia local, principalmente nos municípios do interior.

Leia mais: Decisão judicial alivia custos para empresas de navegação no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱