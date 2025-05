Grupo especializado em estelionato com falsas lojas de carros é desarticulado em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas desarticulou um grupo criminoso que aplicava golpes usando falsos escritórios de venda de veículos em Manaus. A ação aconteceu nesta quarta-feira (28/05), durante a Operação Teatro das Ilusões, deflagrada pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O prejuízo estimado é de R$ 100 mil.

Três presos e um foragido

Foram presos:

Maurício Oliveira dos Santos

Jorge Henrique Tavares do Nascimento

Joice Gabrielle de Souza Silva

Um quarto suspeito, Leonardo Silva de Araújo, está foragido.

Como funcionava o golpe

Segundo o delegado Cícero Túlio, o grupo alugava imóveis por curtos períodos e montava estruturas que simulavam lojas de revenda de veículos usados. Com perfis falsos nas redes sociais, os criminosos anunciavam carros com preços atrativos para atrair as vítimas.

Ao acreditar na legitimidade dos anúncios, os compradores realizavam depósitos como entrada na compra dos veículos. Depois de arrecadar grandes quantias, os suspeitos abandonavam o local e repetiam a fraude em outro endereço.

Maurício e Jorge Henrique eram os responsáveis por alugar os imóveis e montar a estrutura das falsas lojas.

Funções dos demais envolvidos

Joice Gabrielle e Leonardo usavam suas contas bancárias para receber os pagamentos e também se passavam por vendedores. Eles ainda gerenciavam os perfis falsos nas redes sociais.

As imagens dos veículos eram retiradas de sites de revendas legítimas de Manaus. Os valores recebidos eram transferidos ou entregues em espécie.

Empresas de fachada e uso de dados indevidos

O grupo chegou a usar os dados de um familiar com deficiência mental para cadastrar contratos e abrir empresas de fachada com CNPJs falsos, a fim de dar aparência legal aos golpes.

De acordo com a Polícia Civil, todos os envolvidos já possuem passagens por estelionato, organização criminosa, apropriação indébita e falsidade ideológica. Um veículo com restrição por estelionato foi apreendido.

Crimes e audiência

O trio preso vai responder pelos crimes de:

Estelionato

Associação criminosa

Falsificação de documentos particulares

Receptação

Falsidade ideológica

Eles passarão por audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.

H2: Polícia busca foragido

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar Leonardo Silva de Araújo. Informações podem ser repassadas pelos canais:

(92) 99118-9177 (Disque-denúncia do 1º DIP)

181 (Secretaria de Segurança Pública – SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

