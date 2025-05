Saiba quem são os alvos da operação da PF em Manaus

Operação Linhagem cumpre mandados contra políticos e policiais civis envolvidos com tráfico e lavagem de dinheiro no Amazonas.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Linhagem, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que teria movimentado aproximadamente R$ 362 milhões em atividades ilícitas nos últimos três anos, incluindo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão domiciliar, 30 mandados de busca e apreensão — sendo 22 contra pessoas físicas e 8 contra pessoas jurídicas —, além de 8 medidas cautelares diversas da prisão, suspensão do exercício de cargos públicos e bloqueio de contas bancárias dos investigados.

As ações ocorrem nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Santo Antônio do Içá, no Amazonas.

Os alvos

Entre os principais alvos da operação está Radson Alves de Souza, ex-vereador de Tonantins (AM) e candidato derrotado à prefeitura do município pelo MDB nas eleições de 2024. Sua esposa, Emile Gomes Lasmar, também é investigada e teve mandado de prisão expedido. Outro nome citado nas investigações é o do ex-vereador Rodolfo Ferreira de Magalhães, apontado como integrante do esquema ao lado do sobrinho, Ricardo Gouveia Magalhães.

Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso utilizava laranjas, entre eles esposas e empregadas domésticas, para ocultar e movimentar grandes quantias de dinheiro obtidas ilegalmente. As investigações indicam que parte desses recursos pode ter sido direcionada ao financiamento de campanhas eleitorais.

Confira a lista dos investigados:

Antonio Pereira Bentes Filho – Policial Civil

– Policial Civil Eder Silva de Oliveira – Policial Civil

– Policial Civil Fabricio Marques Queiroz – apontado como laranja

– apontado como laranja Edson Francisco Alves de Souza , conhecido como “Bigode” ou “Pequeno” – intermediador do tráfico

, conhecido como “Bigode” ou “Pequeno” – intermediador do tráfico Suziane Gomes Fermin – esposa de Edson, responsável por receber valores dos laranjas

– esposa de Edson, responsável por receber valores dos laranjas Vivaldo Gonçalves de Souza – pai de Edson, responsável por transações entre empresas

– pai de Edson, responsável por transações entre empresas Josekson da Silva – prestador de serviço, atuava como laranja

– prestador de serviço, atuava como laranja Taciane Nascimento de Oliveira – secretária, também apontada como laranja

– secretária, também apontada como laranja Radson Alves de Souza – ex-vereador de Tonantins e irmão de Edson

– ex-vereador de Tonantins e irmão de Edson Emile Gomes Lasmar – esposa de Radson

– esposa de Radson Ricardo Gouveia Magalhães – suspeito de envolvimento no esquema

– suspeito de envolvimento no esquema Adriana dos Santos Figueiredo – namorada de Ricardo e proprietária da Torneadora Manauara, no bairro Cidade de Deus

– namorada de Ricardo e proprietária da Torneadora Manauara, no bairro Cidade de Deus Rodolfo Ferreira de Magalhães – ex-vereador e tio de Ricardo

– ex-vereador e tio de Ricardo Adomes Ferreira Magalhães – também tio de Ricardo

Caso condenados, os envolvidos poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

