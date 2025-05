VÍDEO: Criminoso se queima ao tentar incendiar restaurante na Austrália

Um homem que tinha a missão criminosa de incendiar um restaurante em Melbourne, na Austrália, após o horário de funcionamento, acabou ele mesmo em chamas ao cometer o ato.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia nesta quarta-feira (28) mostram o momento em que o suspeito invade o restaurante Al Marjan, localizado em Campbellfield, após arrombar uma das portas.

Líquido inflamável respinga no homem

Nas imagens, o homem, vestido de preto e com capuz levantado, despeja combustível de um galão vermelho pelo chão do restaurante e da área do bar. Sem perceber, ele deixa o líquido inflamável respingar em si mesmo.

Ao acender o fogo, as chamas rapidamente atingem sua roupa. Em pânico, ele corre para fora do restaurante, entra no carro em que havia chegado, mas logo percebe que não é seguro permanecer ali. O criminoso sai do veículo e se joga no chão, tentando apagar o fogo. Em seguida, ele foge do local.

Polícia divulga imagens e pede ajuda da população

O episódio aconteceu no ano passado, mas como as investigações não avançaram, a polícia decidiu divulgar o vídeo para o público com o objetivo de obter informações que levem à identificação do suspeito.

“É provável que este homem tenha precisado de algum tipo de tratamento para queimaduras graves”, afirmou o inspetor detetive da Força-Tarefa Lunar, Graham Banks, segundo a imprensa local.

A polícia australiana solicita que qualquer pessoa com informações relevantes entre em contato com as autoridades locais.

VÍDEO:

VÍDEO: Criminoso se queima ao incendiar restaurante pic.twitter.com/BqriUWdEDz — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 29, 2025

Leia mais: Motorista que atropelou e matou estudante tentou ocultar crime lavando o carro, diz polícia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱