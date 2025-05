Motorista que atropelou e matou estudante tentou ocultar crime lavando o carro, diz polícia

O motorista escondeu o carro em sua residência e, posteriormente, levou o veículo a uma oficina para tentar apagar os vestígios do crime

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta quarta-feira (28), Guilherme Guimarães da Silva, de 23 anos, suspeito de atropelar e matar o estudante de farmácia e auxiliar de farmácia Wilker Pinto Neves, de 25 anos.

O crime aconteceu no último dia 18, na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

A prisão temporária de Guilherme foi cumprida por agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), após investigação que contou com imagens de câmeras de segurança instaladas na área. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade, o suspeito conduzia o veículo em alta velocidade e demonstrou total indiferença após o atropelamento.

“Descobrimos que a vítima havia saído para comprar bebidas durante a comemoração da conquista da casa própria, e ao retornar para casa foi atingido por um carro que trafegava acima do limite de 40 km/h da via. O condutor não parou para prestar socorro nem demonstrou qualquer arrependimento”, relatou o delegado.

Ainda de acordo com Cunha, após o atropelamento, Guilherme escondeu o carro em sua residência e, posteriormente, levou o veículo a uma oficina para tentar apagar os vestígios do crime. Com base nas provas, a Justiça autorizou a prisão temporária e mandados de busca e apreensão.

“Já sabíamos onde ele estava. A equipe se dirigiu até o bairro Petrópolis, na Zona Sul, onde conseguimos localizá-lo e prender o suspeito menos de 10 dias após o crime”, destacou o delegado.

Wilker era estudante de farmácia e já trabalhava na área. Segundo a polícia, era um jovem cheio de sonhos, querido por amigos e familiares. “Infelizmente, sua vida foi interrompida de forma trágica. Mas com essa prisão, acreditamos que a Justiça está sendo feita”, disse Ricardo Cunha.

Guilherme Guimarães da Silva responderá por homicídio doloso, adulteração de sinal identificador e omissão de socorro. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

