VÍDEO: Caminhão desgovernado invade calçada e atropela pedestre na Avenida das Torres

Motorista alegou falha no freio antes de invadir calçada e atingir mulher no Parque 10, em Manaus

Um caminhão desgovernado invadiu a calçada e atropelou uma pedestre, na tarde desta quinta-feira (29), na Avenida das Torres, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu nas proximidades do conjunto Shangrilá.

De acordo com relatos do próprio condutor, o caminhão teria perdido o freio. Para evitar colisões com outros veículos, o motorista desviou em direção ao canteiro central da via. Durante a manobra, o veículo atingiu uma mulher que caminhava pela faixa de pedestres.

A vítima sofreu ferimentos na cabeça. O condutor do caminhão também teve ferimentos semelhantes. Ambos foram socorridos, mas até o momento não há confirmação se precisaram ser levados ao hospital.

Após o impacto, o caminhão caiu dentro de um igarapé próximo à via, aumentando a complexidade da ocorrência.

A suspeita inicial é de falha mecânica no sistema de freios. O trânsito na área ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.

