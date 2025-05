Poze do Rodo tem prisão mantida por 30 dias após decisão da Justiça

Investigações indicam que o cantor fazia shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção, com a presença de traficantes armados com fuzis, que garantiam a segurança dele e do evento.

A Central de Audiência de Custódia confirmou nesta quinta-feira (29) a prisão de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, e manteve a prisão temporária do cantor de funk por 30 dias.

Policiais civis prenderam MC Poze do Rodo na manhã de hoje, em casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado.

As investigações indicam que o cantor fazia shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção, com a presença de traficantes armados com fuzis, que garantiam a segurança dele e do evento.

Os agentes apontam que “o repertório das músicas entoadas por ele faz clara apologia ao tráfico de drogas, ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes”.

Segundo os investigadores, a facção utiliza esses eventos de forma estratégica para ampliar os lucros com a venda de drogas e reverter os recursos obtidos na compra de mais entorpecentes, armas de fogo e outros equipamentos usados na prática de crimes.

A ação desta quinta teve como base um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, após os agentes reunirem indícios de que os shows do artista são financiados pela organização criminosa.

As autoridades afirmam que os eventos ajudam a fortalecer financeiramente a facção, estimulando o consumo de drogas nas comunidades onde ocorrem.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes coordena as investigações e continua os trabalhos para identificar outros envolvidos e os financiadores diretos dos eventos.

