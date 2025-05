Carro capota e atinge pelo menos cinco veículos no Educandos

Manaus (AM) – Um grave acidente de trânsito causou confusão e deixou pelo menos uma pessoa gravemente ferida na manhã desta sexta-feira (30), no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. Segundo testemunhas, o motorista de uma caminhonete modelo Saveiro, aparentemente embriagado, perdeu o controle do carro, capotou e atingiu outros cinco veículos.

O acidente aconteceu na ponte que liga os bairros Educandos e Cachoeirinha, uma das vias mais movimentadas daquela região. Um motociclista foi atingido em cheio e sofreu ferimentos graves, sendo socorrido por uma equipe de resgate.

Imagens divulgadas em grupos de mensagens mostram o momento do tumulto, com populares tentando ajudar as vítimas enquanto outros filmavam o cenário de destruição. A Saveiro ficou completamente destruída e os demais veículos tiveram danos significativos.

Devido à gravidade do acidente, a avenida precisou ser interditada para a remoção dos veículos, o que gerou grandes transtornos para quem trafegava pela área durante o início da manhã.

