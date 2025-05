Homem agride ex-mulher com socos na frente dos filhos

Após a agressão, ele ainda lançou objetos contra a mulher e jogou as roupas dela na rua

Tabatinga (AM) – Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (29) por agredir violentamente sua ex-companheira, de 31 anos, no bairro Umariaçu 1, no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). A prisão foi efetuada após a vítima, acompanhada dos filhos, procurar a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) para denunciar o caso.

De acordo com o relato da mulher, o agressor invadiu sua residência, desferiu socos, tapas e empurrões, e ainda jogou suas roupas na rua, além de objetos contra ela. O ataque ocorreu na frente dos filhos do casal. Após a agressão, ele ainda jogou as roupas da vítima na rua.

A delegada Maria Roselane Abreu, titular da DEP de Tabatinga, informou que o casal está separado há cerca de um ano, mas as agressões têm sido constantes sempre que o homem deixa a comunidade rural onde vive e vem à sede do município.

O homem responderá pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Leia mais:

