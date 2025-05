Homem é preso após ameaçar e perseguir ex-companheira em Manaus

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente, após ser acusado de violência psicológica, ameaça e perseguição contra sua ex-companheira, de 40 anos. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, e a prisão ocorreu na noite de sexta-feira (23), no momento em que o suspeito se apresentou voluntariamente à delegacia.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM centro-sul, o autor dos crimes não aceitava o término do relacionamento e passou a perseguir e ameaçar a ex-companheira.

“Os delitos teriam sido motivados pelo fato do autor não aceitar o término do relacionamento com a mulher. Então ele passou a perseguir a vítima, além de ameaçá-la com a divulgação de fotos íntimas”, explicou a delegada.