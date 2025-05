Kwati Club terá 4 dias de festa com atrações nacionais em Parintins; veja programação

Ingressos estão à venda no terceiro lote, com 80% já vendidos; valores vão de R$ 60 a R$ 930, conforme a área escolhida.

A menos de 30 dias do Festival de Parintins, o Kwati Club, às margens do Lago Macurany, já vendeu 80% dos ingressos do terceiro lote. A festa, que acontece de 26 a 29 de junho, promete agitar Parintins com 23 atrações — incluindo nomes nacionais como Marília Tavares, Kamisa 10, Boka Loka e o duo de DJs Dubdogz, conhecido por abrir o show de Lady Gaga no Rio.

Os ingressos estão à venda no site e app Ingresse.com, com opções de passaporte para os quatro dias (de R$ 335 a R$ 930) e entradas avulsas (de R$ 60 a R$ 335), conforme a área escolhida: Pavulagem, VIP ou Extra VIP, que inclui open bar de chope Brahma.

“É diversão garantida além do Bumbódromo. Tem conforto, segurança, comunidade e uma paisagem de tirar o fôlego”, diz Egreen Baranda, organizadora do evento.

Confira a programação:

📅 Quinta (26/6) – A tradicional Festa dos Visitantes começa às 15h e vai até 1h da manhã com 10h de boi-bumbá. Passam pelo palco: Prince do Boi, Leonardo Castelo, Curumins da Baixa, Balanço da Toada, Toada de Roda, Príncipe do Boi, Márcio do Boi, Cateto da Toada e DJ Adelino.

📅 Sexta (27/6) – O clube abre às 11h com shows de Marília Tavares (do hit viral “Palavras de Perdão”), George Japa, Grupo Kboclos e DJ Layla Abreu.

📅 Sábado (28/6) – Também a partir das 11h, Kamisa 10 e Boka Loka dividem o palco com Uendel Pinheiro, Mikael e DJ Rafa Militão.

📅 Domingo (29/6) – O encerramento fica por conta do show “Bora Beber”, com John Veiga, Jyou Guerra, 100% Abusado, Meu Xodó, DJ May Seven e os irmãos do Dubdogz.

Com estrutura à beira do lago e line-up diversificado, o Kwati Club se firma mais uma vez como o principal point alternativo à arena dos bois em Parintins.

