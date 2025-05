JSK Burgers acelera expansão e projeta crescimento com novas lojas em 2025

O dia 28/5, reconhecido como o ‘Dia Mundial do Hambúrguer’, celebra mais do que um clássico da gastronomia: é também um símbolo de histórias inspiradoras, como a da JSK Burgers, marca manauara que nasceu da superação e hoje é referência no segmento.

Após enfrentar uma falência em 2016, o casal Jessica Santos Kniphoff e Leandro Kniphoff decidiu começar de novo preparando hambúrgueres no apartamento onde moravam, no condomínio ‘Ouro Verde’, bairro Alvorada. Com apenas R$ 300, deram início a um pequeno negócio que, ao longo dos anos, cresceu de forma sustentável e se transformou em uma rede com nove unidades em Manaus, gerando 340 empregos diretos e alcançando a marca de 110 mil sanduíches vendidos mensalmente.

Todo o avanço da empresa foi possível graças à estratégia de reinvestimento constante dos lucros – sem depender de aportes externos. No cardápio, sabores consagrados como o ‘Silverado’, o ‘Supremo Australiano’ e o ‘X-Salada’ dividem espaço com opções regionais, que conquistam moradores e turistas.

“O público local e os visitantes têm demonstrado um carinho especial pelos nossos burgers regionais, como o ‘Amazônico’, que traz na composição o hambúrguer de tambaqui, e o ‘Amazonas FC’, preparado com queijo coalho, banana frita e outros ingredientes. A receptividade tem sido excelente”, afirma Jéssica, CEO da marca.

O sucesso da rede acompanha uma tendência nacional em expansão. Em 2024, os brasileiros consumiram cerca de 250 milhões de hambúrgueres, de acordo com dados do iFood, representando um crescimento de 207% em comparação com o ano anterior. Entre janeiro e abril de 2025, foram mais 72 milhões de pedidos, um avanço de 12% no mesmo comparativo.

“O consumidor não quer apenas comer. Ele busca uma experiência – que envolve sabor, identidade, qualidade e emoção. A comida aproxima as pessoas, e é nisso que acreditamos ao criar nossos produtos”, destaca Léo Kniphoff, diretor de operações.

Com perspectivas otimistas, a JSK Burgers pretende abrir três novas lojas ainda este ano, incluindo uma no Manauara Shopping. “Sempre avisamos nossos clientes pelas redes sociais (@jsk_burgers), onde as novidades são anunciadas em primeira mão”, finaliza Léo.

De um pequeno apartamento ao paladar de milhares de pessoas, a JSK é hoje um exemplo de empreendedorismo regional com identidade própria e apetite por inovação.

Indústria de alimentos investe alto em inovação e alcança novo recorde

A indústria brasileira de alimentos segue em trajetória ascendente, alavancada por um forte ciclo de investimentos em inovação e tecnologia. Somente em 2024, o setor destinou R$ 24,9 bilhões à inovação – valor que representa mais da metade dos R$ 40 bilhões aplicados em fusões, aquisições e novos produtos. O plano total, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), prevê R$ 120 bilhões até 2026.

Esse impulso refletiu em um faturamento recorde de R$ 1,277 trilhão no último ano, equivalente a 10,8% do PIB nacional. No mercado externo, o setor exportou mais de 80 milhões de toneladas em alimentos processados, com receita de US$ 66,3 bilhões. A geração de empregos também se destaca: são mais de 2 milhões de postos diretos e 8 milhões indiretos. O setor consolida-se como estratégico para o crescimento sustentável e competitivo da economia nacional.

Pesquisadores do Amazonas identificam potencial da mandioca açucarada para produção de bioetanol

Um estudo desenvolvido pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), revelou que a mandioca açucarada possui grande potencial para a produção de bioetanol na região. A variedade, rica em açúcares e com alto teor de água, apresentou desempenho expressivo em testes laboratoriais, alcançando uma produção de 14,33 g/L de etanol em apenas 72 horas de fermentação.

A proposta representa uma alternativa viável e sustentável para abastecimento energético em comunidades isoladas, além de fortalecer a bioeconomia local ao valorizar uma cadeia produtiva tradicional na Amazônia. A iniciativa reforça o papel estratégico da ciência no desenvolvimento de soluções regionais com impacto econômico, social e ambiental.

Braspress Air Cargo encurta prazos e fortalece logística no Amazonas

A Braspress Air Cargo iniciou há poucos dias suas operações com voos entre Campinas (SP) e Manaus (AM), prometendo reduzir drasticamente o tempo de entrega de cargas para o Amazonas – de até 15 dias no modal rodo-fluvial para apenas 48 horas via aérea. A companhia, pertencente à holding H&P, entra em operação com dois aviões cargueiros Boeing 737-400, com capacidade de 20 toneladas cada.

A iniciativa atende principalmente encomendas de alto valor agregado, beneficiando indústrias e comércios locais ao garantir maior agilidade, segurança e previsibilidade no transporte. A operação aérea se integra à estrutura da Braspress, já presente em todo o país, e representa um avanço logístico estratégico para a região Norte.

LyondellBasell dobra produção em Manaus e projeta expansão

A multinacional holandesa LyondellBasell, uma das maiores indústrias químicas do mundo, vem consolidando sua presença no Brasil por meio de sua planta no Polo Industrial de Manaus (PIM). Desde que adquiriu a Colortech da Amazônia, em 2022, a empresa tem ampliado a produção de compostos de polipropileno utilizados nos setores automotivo e eletroeletrônico.

A unidade local já dobrou sua capacidade mensal de produção, saltando de 400 para 800 toneladas, e deve chegar a 1.250 toneladas com a instalação de novos equipamentos. A planta opera com 130 colaboradores em três turnos e adota rígidos protocolos de segurança industrial – como o programa ‘Go Zero’, que garantiu um ano sem acidentes.

Com sede na Holanda e presença em mais de 100 países, a LyondellBasell movimenta cerca de US$ 50 bilhões por ano e está entre os principais nomes globais na produção de plásticos, produtos químicos e refinamento.

RÁPIDAS & BOAS

Estão abertas até segunda-feira (9/6) as inscrições para o edital do ‘Projeto Floresta+ Amazônia’, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Será selecionada uma organização da sociedade civil para apoiar tecnicamente iniciativas de produção familiar na Amazônia, com foco em ampliar o acesso ao crédito rural, capacitar agentes em agroecologia e bioeconomia e promover a gestão produtiva sustentável. As propostas devem ser enviadas para ([email protected]).

********************************************

Entre os dias 9 e 11/06, das 8h30 às 17h, acontecerá o ‘Amazonian Health Datathon 2025’, que tem como objetivo central desenvolver soluções inovadoras para a saúde pública na região amazônica, por meio da análise de dados e uso de inteligência artificial. O evento será na Av. Getúlio Vargas, 950 – Hospital Samel e as inscrições estão sendo feitas pelo link (https://tinyurl.com/4e54uc72).

********************************************

Edital da Universidade do Estado Amazonas (UEA) está selecionando para o curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Dermatologia (PPG-CAD), mantido por convênio com a Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham). As inscrições para o exame de seleção vão até sexta-feira (13/6) e podem ser feitas pelo link (https://tinyurl.com/yc5tyzwt).

