Escritório nega que Nelson Wilians seja investigado por fraude no INSS

O escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV) divulgou nota oficial nesta semana para rebater reportagens que associam indevidamente o nome do advogado Nelson Wilians a supostas fraudes contra aposentados e o INSS.

Segundo o comunicado, as matérias utilizam expressões como “farra do INSS” de forma sensacionalista e tentam envolver, de maneira irresponsável, o nome do fundador do NWADV — que se apresenta como o maior escritório de advocacia empresarial da América Latina — em narrativas que “não condizem com os fatos”.

“Nelson Wilians é um advogado com atuação reconhecida nacional e internacionalmente, e tem pautado toda a sua trajetória na legalidade, na ética e no compromisso com a Justiça”, afirma a nota.

Atuação legal e transparente, diz escritório

O escritório declarou que atua exclusivamente dentro dos limites legais, com transparência e sob fiscalização dos órgãos competentes, representando sempre interesses legítimos de seus clientes.

A nota também critica o que considera “distorções” e “ilações infundadas” nas reportagens e informa que medidas legais estão sendo analisadas, incluindo pedidos de direito de resposta e ação civil e criminal contra os responsáveis pelas publicações.

Nelson Wilians não é investigado, afirma escritório

O comunicado reforça que Nelson Wilians não é investigado e sugere que as reportagens visam desviar o foco das verdadeiras investigações sobre fraudes no INSS.

“Reafirmamos nosso compromisso com o Direito, com o Estado Democrático de Direito e com a verdade”, conclui a nota oficial. Leia mais: Servidor do INSS no Amazonas é condenado por fraude

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱