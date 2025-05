Detran-AM abre 260 vagas para cursos gratuitos em junho

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da Escola Pública de Trânsito (Eptran), está com inscrições abertas para cursos gratuitos ao longo do mês de junho. São 260 vagas divididas entre os turnos matutino, vespertino e noturno.

Os cursos disponibilizados são: Atualização de CNH, Direção Defensiva, Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro, Especialização para Mototaxista e Condutor de Transporte Escolar, e também Especialização para Condutor de Transporte de Veículo de Emergência, além de Reciclagem de Condutor Infrator.

Seguindo o cronograma do Eptran, no dia 9 de junho, iniciam os cursos de Direção Defensiva (30 vagas), Especialização para Condutor de Transporte de Veículo de Emergência (25), vagas também todos pelo turno matutino, além de outro curso de Atualização de CNH (50), no período vespertino.

No dia 16 de junho, iniciam os cursos de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiro (25 vagas) e Especialização para Mototaxista (30 vagas), todos no período da tarde.

Seguindo o cronograma ainda no dia 16, pelo período noturno, terá o curso de Reciclagem de Condutor Infrator (25 vagas) e Especialização para Condutor de Transporte Escolar (25 vagas).

Para se inscrever no curso da Direção Defensiva, os interessados deverão comparecer presencialmente na secretaria da Escola Pública de Trânsito, localizada no Posto do Detran-AM, no Shopping Manaus Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Os demais assuntos específicos em outros cursos podem ir a qualquer posto de atendimento do Detran-AM. Para obter informações sobre a documentação necessária, basta entrar em contato por meio dos números (92) 3643-0092 ou 3643-0057.

