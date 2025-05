FVS monitora saúde de trabalhadores do Festival de Parintins

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) está realizando o monitoramento da saúde dos trabalhadores envolvidos na organização do Festival de Parintins 2025. A ação ocorre nos galpões dos Bois Bumbás Caprichoso e Garantido, onde atuam artistas e colaboradores diretamente ligados ao espetáculo.

As ações integram o trabalho do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador (Cerest-AM), com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da vigilância sanitária do município.

Monitoramento foca na prevenção de acidentes e doenças

Desde abril, a FVS-RCP vem realizando reuniões com representantes das diretorias dos bois-bumbás para garantir a segurança nos ambientes laborais. A equipe avalia presencialmente as melhorias implementadas com base nas recomendações feitas em 2024.

“Nosso papel de vigilância em saúde é orientar os trabalhadores e gestores sobre a importância de ambientes laborais seguros, fortalecendo, assim, as ações de vigilância em saúde do trabalhador no interior”, afirmou a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A coordenadora do Cerest-AM, Cinthia Santos, reforçou a importância estratégica da ação.

“Esse monitoramento é fundamental para monitorar riscos ocupacionais, prevenir acidentes e reduzir a exposição dos trabalhadores a agravos relacionados às condições de trabalho nos galpões”, explicou.

Ação envolve profissionais essenciais à dinâmica do festival

Além dos artistas e trabalhadores dos galpões, a programação inclui mototaxistas e tricicleiros, categorias que atuam diretamente na logística do festival. As ações ocorreram entre os dias 28 e 31 de maio.

A iniciativa faz parte do projeto “Saúde em Movimento: Cuidando de quem move Parintins”, que tem como foco:

Prevenção de acidentes de trabalho

Conscientização sobre agravos ocupacionais

Incentivo à notificação de doenças relacionadas ao trabalho

As atividades contam com apoio da Cooperativa dos Mototaxistas de Parintins e da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP).

Parcerias fortalecem a vigilância em saúde

Durante as ações, a equipe da FVS-RCP também acompanhou o registro de notificações de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho (DART) nos hospitais Dr. Jofre Cohen e Padre Colombo, com apoio da atenção básica de saúde de Parintins.

As medidas fazem parte da Vigilância de Ambientes e Processos de Trabalho (VAPT), alinhando o trabalho técnico com as políticas públicas de saúde e segurança do trabalhador no interior do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

