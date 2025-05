Tubarão gigante visto em ilha dos EUA lembra filme de Spielberg

Aparição do tubarão em Block Island, perto de Rhode Island, surpreendeu banhistas e foi comparada a cenas do filme “Tubarão”

Frequentadores de Block Island, nas proximidades de Rhode Island (EUA), se surpreenderam com o tamanho de um tubarão avistado na região na última segunda-feira (26). A data coincidiu com o Memorial Day, feriado nacional em que os americanos homenageiam os combatentes mortos em guerras, o que aumentou a movimentação nas praias.

Cena foi registrada por moradora em restaurante à beira-mar

A moradora local Jen Seebeck flagrou as barbatanas dorsais e caudais do animal cruzando o espelho d’água enquanto ela almoçava no restaurante Dead Eye Dicks, localizado na região de Great Salt Pond. O registro foi divulgado pelo Atlantic Shark Institute.

Comparações com clássico de Spielberg marcam o momento

A imagem do animal impressionou pela semelhança com cenas do clássico “Tubarão”, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1975. Coincidentemente, o filme completa 50 anos em 2025. A diferença de tamanho entre o tubarão e um barco próximo chamou a atenção de quem estava no local.

O Atlantic Shark Institute estimou que o tubarão tinha aproximadamente 6 metros de comprimento.

*Com informações do Extra

