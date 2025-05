Prefeitura asfalta becos no Alvorada em mutirão

A Prefeitura de Manaus avançou neste sábado (31) com mais uma etapa do programa “Mutirão no Bairro”, levando melhorias significativas aos becos 13 de Maio e 10 de Julho, localizados no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

“É fim de semana, mas a cidade não para. Temos equipes trabalhando e levando o melhor da infraestrutura para as ruas da nossa cidade. O asfalto que chega às avenidas principais também chega aos becos e vielas. Essa é a determinação do prefeito David Almeida, e seguimos comprometidos com a infraestrutura e o bem-estar das comunidades”, destacou o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior. Compromisso da Prefeitura com a população

A operação contou com cerca de 20 trabalhadores da Seminf, responsáveis pela aplicação de aproximadamente 20 toneladas de massa asfáltica sobre o pavimento antigo, que apresentava diversos pontos de deterioração. A ação visa melhorar a trafegabilidade e a segurança dos moradores da região, especialmente em locais de difícil acesso como becos e vielas.

A recuperação dos trechos facilita o deslocamento de veículos e pedestres e reforça o compromisso da Prefeitura em ampliar os serviços de infraestrutura urbana, inclusive durante os fins de semana.

Com essa iniciativa, a gestão municipal reafirma seu esforço contínuo em promover a qualidade de vida nas comunidades de Manaus por meio de obras que transformam o cotidiano da população.

(*) Com informações da assessoria

