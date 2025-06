México realiza eleições inéditas para juízes por voto popular

O país torna-se o primeiro do mundo a eleger todos os seus juízes por sufrágio direto

Neste domingo (1º), o México iniciou um processo eleitoral histórico ao permitir que seus cidadãos escolham diretamente todos os juízes do país. Com isso, o México torna-se o primeiro país do mundo a adotar esse modelo de escolha para magistrados.

O que está em jogo?

A reforma judicial, proposta pelo então presidente Andrés Manuel López Obrador e implementada por sua sucessora, Claudia Sheinbaum, visa democratizar o Judiciário mexicano. Cerca de 2.700 cargos judiciais, incluindo todos os juízes federais e locais em 19 dos 32 estados, serão preenchidos por meio de eleições diretas. Os magistrados das outras entidades serão eleitos em 2027.El País+4Deutsche Welle+4Estadão+4

Controvérsias e preocupações

Apesar das intenções de combater a corrupção e promover maior transparência, a reforma gerou críticas significativas. Especialistas apontam que a medida pode comprometer a independência do Judiciário, tornando-o suscetível a pressões políticas e interesses externos. Além disso, a falta de informações claras sobre os candidatos e a complexidade do processo eleitoral contribuíram para uma baixa participação popular.WSJ

Próximos passos

Os resultados das eleições serão divulgados até o dia 15 de junho. Uma nova rodada de eleições judiciais está prevista para 2027, quando os juízes de outros estados também serão escolhidos pelo voto popular.

