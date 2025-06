Mundial de Clubes: PSG entra no caminho de brasileiros

O Paris Saint-Germain fez barba, cabelo e bigode no futebol europeu, com a conquista da tríplice coroa: Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões. Só que a temporada da equipe de Luis Enrique não acabou com a goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, ontem, em Munique, que deu o inédito título da Champions ao clube. Ainda há a disputa do Mundial de Clubes.

Isso atinge diretamente os times brasileiros, a começar pelo Botafogo, que divide sua chave com o novo campeão europeu. O alvinegro está no Grupo B, com PSG, Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (EUA).

O encontro entre os atuais campeões da Libertadores e da Champions acontecerá na 2ª rodada, às 22h do dia 19 de junho, uma quinta-feira. O palco do jogo é o Rose Bowl, estádio em Los Angeles.

A depender da forma que o time de Ousmane Dembélé, Désiré Doué e companhia encararem o torneio da Fifa, a vida do alvinegro pode ficar bem mais difícil. Ainda há a chance de um novo confronto se os dois chegarem à final, no dia 13 de julho, em Nova Jersey.

Palmeiras

Só que o time carioca não será o único. Nas oitavas de final, o Palmeiras também pode cruzar o caminho do PSG, por estar no Grupo A, com Porto (Portugal), Inter Miami (EUA) e Al Ahly (Egito).

O chaveamento do mata-mata do Mundial prevê confrontos entre os líderes e vice-líderes dos grupos A e B. Ou seja, o alviverde pode encarar os franceses se for o primeiro colocado de seu grupo e o PSG for o segundo no outro. Ou vice-versa.

No entanto, se ambos terminarem na mesma posição de classificação, irão para lados diferentes do chaveamento e só poderão se encontrar na decisão.

Flamengo

Em uma eventual classificação às quartas, quem precisa ficar de olho é o Flamengo, que está no Grupo D, com Chelsea (Inglaterra) e Espérance (Tunísia).

Há duas possibilidades de encontro: se o Flamengo e o PSG forem líderes de suas chaves, ou se ambos ficarem na segunda colocação. Naturalmente, precisariam também vencer o confronto das oitavas.

Porém, se ficarem em posições de classificação “trocadas”, o encontro só será possível na final do Mundial de Clubes.

Fluminense

O Fluminense é o time mais “livre” do PSG neste torneio. Integrante do Grupo F, com Borussia Dortmund (Alemanha), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul), o tricolor só pode encontrar o campeão europeu a partir da semifinal.

Assim como o Flamengo, as possibilidades são duas: se o Fluminense e o PSG forem líderes de suas chaves, ou se ambos ficarem na segunda colocação, e superarem as oitavas e as quartas. Se ficarem em posições de classificação “trocadas”, o encontro só será possível na final do Mundial de Clubes.

Chaveamento do Mundial de Clubes 2025:

Oitavas de final

O1: A1 x B2

O2: C1 x D2

O3: E1 x F2

O4: G1 x H2

O5: B1 x A2

O6: D1 x C2

O7: F1 x E2

O8: H1 x G2

Quartas de final

Q1: Vencedor do O1 X Vencedor do O2

Q2: Vencedor do O3 x Vencedor do O4

Q3: Vencedor do O5 x Vencedor do O6

Q4: Vencedor do O7 x Vencedor do O8

Semifinal

S1: Vencedor do Q1 x Vencedor do Q2

S2: Vencedor do Q3 x Vencedor do Q4

Final

Vencedor do S1 x Vencedor do S2

*Com informações do Extra

