Vídeos mostram desespero após acidente na AM-010

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero de testemunhas ao tentar socorrer as vítimas do acidente entre um ônibus e um caminhão na AM-010, neste domingo (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), sete militares e duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local.

Juciney Pereira Batista, motorista e proprietário do ônibus, que atendia a Comunidade Santo Antônio do Sangauá, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no Hospital José Mendes. O acidente deixou três pessoas feridas.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

