Grêmio afunda rival no Z-4 e sobe para top 10 do Brasileirão

Equipe de Mano Menezes marca com Braithwaite e Cristian Olivera e sobe na tabela após vitória no estádio Alfredo Jaconi

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0, neste domingo (1º), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Braithwaite, de pênalti, e Cristian Olivera.

Com o resultado, a equipe comandada por Mano Menezes chega aos 15 pontos, assume a 9ª colocação e acumula a segunda vitória consecutiva na competição. Já o Juventude permanece na vice-lanterna, com oito pontos.

Primeiro tempo tem pênalti confirmado pelo VAR e pressão gremista

O Juventude finalizou pela primeira vez aos quatro minutos, mas logo o Grêmio passou a dominar. Após jogada pela esquerda, Alysson finalizou com perigo. Na sequência, um lance envolvendo o goleiro Marcão e Kannemann foi revisado pelo VAR, que identificou toque no rosto do zagueiro gremista.

Aos 12 minutos, Braithwaite converteu o pênalti e abriu o placar. Mesmo após marcar, o Grêmio continuou pressionando. Kannemann, Gustavo Martins e Cristaldo criaram boas chances, obrigando o goleiro alviverde a fazer boas defesas.

Aos 32 minutos, o árbitro Raphael Claus marcou pênalti para o Juventude, mas a decisão foi revertida após o VAR identificar impedimento na origem do lance.

Pouco depois, aos 37, o Grêmio ampliou. Após jogada pela direita, Cristaldo furou, mas Cristian Olivera aproveitou e finalizou com precisão para o fundo das redes.

Juventude tenta reagir, mas Grêmio controla o jogo

No segundo tempo, o Juventude tentou pressionar, mas o Grêmio seguiu criando mais chances. Aos 14 minutos, Alysson cruzou para Cristaldo, que finalizou rasteiro. Marcão fez boa defesa. Dois minutos depois, Alysson arriscou de fora da área, exigindo mais uma intervenção do goleiro.

As melhores tentativas do Juventude vieram em finalizações de fora da área. Aos 33 minutos, Ênio chutou forte, e Tiago Volpi espalmou. Nos acréscimos, Batalla também obrigou Volpi a se esticar no canto direito para evitar o gol.

*Com informações do Lance

