Santos perde na Vila para Botafogo após expulsão de Neymar

Com gol de Artur Botafogo, Botafogo supera o Santos na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Brasileirão

O Botafogo venceu o Santos por 1 a 0, na noite deste domingo (1), na Vila Belmiro, e conquistou sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro de 2025. O gol da vitória foi marcado por Artur, aos 40 minutos do segundo tempo, após jogada pela direita. O duelo também foi marcado pela expulsão de Neymar, destaque santista.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 15 pontos e ocupa a oitava colocação, ainda com um jogo a menos — que será disputado na quarta-feira (4), contra o Ceará, no Nilton Santos. Já o Santos permanece na zona de rebaixamento, com apenas oito pontos, e volta a campo no dia 12, fora de casa, contra o Fortaleza.

Neymar é expulso e Botafogo aproveita vantagem numérica

A presença de Neymar, como titular no Santos, deu mais qualidade à partida. O atacante comandou as principais ações ofensivas no primeiro tempo, atuando pela esquerda, e criou boas chances. Em meio à provocação à torcida botafoguense e lances individuais, Neymar recebeu cartão amarelo ainda na primeira etapa por falta dura.

Após o intervalo, o Santos pressionou. Com boas chances de Barreal, Guilherme e do próprio Neymar, a equipe quase abriu o placar, mas parou em cortes de David Ricardo e defesas de John.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Neymar tentou fazer um gol com a mão e foi expulso diretamente pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES). Com um jogador a mais, o Botafogo passou a dominar a partida.

Gol de Artur garante vitória do Glorioso na Vila

Aos 40 minutos, Artur recebeu pela direita, avançou com liberdade, cortou para dentro e cruzou em direção ao gol. Santi Rodríguez ainda tentou alcançar a bola, mas não tocou nela. O lance acabou confundindo o goleiro Gabriel Brazão, e a bola entrou direto. O gol foi atribuído ao camisa 7 do Botafogo, garantindo os três pontos fora de casa.

*Com informações do Lance

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱