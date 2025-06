Cheia dos rios já afeta mais de 340 mil pessoas no AM; 29 municípios estão em emergência

Manaus (AM) – A cheia dos rios no Amazonas já atinge diretamente 343.748 pessoas, distribuídas em 85.940 famílias, segundo boletim divulgado neste domingo (2) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, do Governo do Estado. Todas as nove calhas de rios seguem em elevação, com os picos previstos entre março e julho.

Dos 62 municípios do estado, 29 já decretaram Situação de Emergência, 28 estão em Alerta, três em Atenção e apenas dois permanecem em normalidade.

Diante do avanço das águas, o Governo do Amazonas enviou ajuda humanitária para os municípios mais afetados — Manicoré, Apuí, Humaitá, Borba, Boca do Acre e Novo Aripuanã. Já foram distribuídas 250 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água de 500 litros, 57 mil copos de água potável e 10 kits purificadores do programa Água Boa.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) entregou 72 kits de medicamentos para sete municípios, beneficiando mais de 35 mil moradores. Manicoré recebeu uma nova usina de oxigênio, com capacidade para produzir 30 m³ por hora — mais que o dobro da estrutura anterior. Já Apuí foi abastecida com cilindros de oxigênio e medicamentos para reforçar o atendimento hospitalar.

A Operação Cheia 2025 começou em abril, com o envio de ajuda emergencial para a calha do rio Madeira, iniciando pelos municípios que primeiro decretaram emergência: Humaitá, Manicoré e Apuí.

A Defesa Civil realiza o monitoramento contínuo dos rios por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, que atualiza em tempo real as informações sobre a elevação dos níveis e os impactos nas comunidades.

A cheia já se consolida como um dos maiores desafios climáticos enfrentados pelo Amazonas neste ano.

