Sine Manaus oferta 332 vagas de emprego nesta terça (3)

O Sine Manaus,oferece 332 vagas de emprego em diversas áreas de atuação, nesta terça–feira (3), das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessando o site http://gov.br/trabalho .

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos deverão comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem ser munidos de comprovante de vacinação (Covid–19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373–A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta aplicáveis pelo órgão, as quais incluem a legislação de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas –

6 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na obra e na produção da construção civil.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas; confeccionar formas de madeira e forro de laje, construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado; escorar lajes de pontes, viadutos e grandes vãos; montar portas e esquadrias; finalizar serviços como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de formas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

7 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – manter a organização e limpeza de um ambiente de trabalho, auxiliar em diversas tarefas; limpeza de áreas comuns, áreas de trabalho, copa e cozinha.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo (Recursos Humanos)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada, disponibilidade de local, experiência em Recursos Humanos e ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessário.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Carregador de Expedição

Escolaridade – ensino técnico completo em Logística;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na gestão da separação, embalagem, expedição, transporte e rastreamento de produtos, garantindo que a entrega seja eficiente e dentro dos prazos.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Engenharia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Pacote Office intermediário, Autocad básico, Leitura e Interpretação de Projetos básicos e ter documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – prestar apoio a engenheiros e técnicos na execução de projetos e obras.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenções preventivas e corretivas, montagem e desmontagem reparando ou substituindo peças, diagnósticos computadorizados, limpeza e organização de equipamentos e escritórios.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o mecânico em diversas tarefas de manutenção, reparo e organização do ambiente de trabalho, como transporte de peças, ferramentas e equipamentos, ajudar na montagem e desmontagem de motores e máquinas, realizar limpezas e pequenos consertos, e garantir a conservação e organização do trabalho local.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de instalações (veículos pesados)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar com veículos pesados; executar manutenção corretiva, preventiva em sistemas elétricos de veículos, máquinas e equipamentos, diagnósticos computadorizados, fazer reparações elétricas em veículos e equipamentos pesados, manutenção em componentes elétricos.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e ter documentos completos (com dispensa militar);

Atividades – realizar entrega de mercadorias, atendimento ao cliente, preenchimento de relatório de entregas.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com veículos pesados, curso de Auxiliar de Mecânico e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessárias ao trabalho; realizar a limpeza, conservação e guarda das peças e de ferramentas e equipamentos utilizados; auxiliar o mecânico nas tarefas de montagem e desmontagem de máquinas e motores em geral.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Manipulação de Alimentos, disponibilidade de horário (inclusive aos finais de semana) e ter documentação completa;

Atividades – atuar na preparação e apresentação de alimentos, desde a preparação dos ingredientes até a montagem final dos pratos.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

8 vagas – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de Recepcionista, Atendimento ao Cliente, disponibilidade de horário (inclusive aos fins de semana) e ter documentação completa;

Atividades – receber e orientar clientes, atender chamadas telefônicas, registrar visitas e telefonemas, auxiliar em tarefas administrativas, controlar acessos e distribuir correspondências.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – linha alimentar de produção.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 10

10 vagas – Operador de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Oeste, Centro Oeste, disponibilidade de horário, escala 6×1 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na operação de caixa e remessa de mercadorias.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 195

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, garantindo a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em Chupinguaia (RO);

Atividades – Pesagem e balanço de peças de carne; Transporte de peças de carne para logística; Lavagem de peças de carne; Auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo ou ensino técnico na área;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área industrial e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – construir, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área industrial e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar soldagem por meio do processo tig, soldar arco elétrico entre um eletrodo não consumível, atuar em manutenções preventivas e corretivas; eletrodo revestido, mig e tig.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Montador de Máquinas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área industrial e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar montagem de máquinas industriais mecânicas, realizando o controle dimensional e os ajustes mecânicos necessários; planejar o trabalho, elaborando o cronograma de atividades; colaborar na expedição das máquinas, conferindo documentos e acessórios; instalar as máquinas e realizar sua manutenção e assistência técnica.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Extrusão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de localização e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no processamento de extrusão, garantindo que todas as etapas sejam realizadas conforme as especificações; Monitorar o funcionamento das máquinas e equipamentos, reportando quaisquer anomalias aos superiores, auxiliando na produção de embalagens plásticas.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recepcionar, consultar e ser responsável pelo controle e localização do estoque físico; realizar o controle dos materiais, bem como o armazenamento adequado; fazer a assistência entre carga e descarga de materiais; fazer o lançamento da transferência de entrada e saída acompanhada com a Nota Fiscal.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 83

25 vagas – Auxiliar de Restaurante

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré–preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente; dar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – auxiliar nos serviços de pré–preparo, preparo, processamento de alimentos, montagem de pratos e embalagens; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Salvador, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – receber os clientes de forma cordial e atenciosa; realizar o atendimento e auxiliar na escolha do cardápio; encaminhar e registrar os pedidos à cozinha; auxiliar na montagem e organização das mesas; realizar a manutenção, organização e limpeza do ambiente.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José 1, São José 2, Coroado, Japiim, Petrópolis, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos, São Lázaro e ter documentação completa;

Atividades – assistência nas operações diárias das funções e obrigações de RH; divulgação das vagas da entidade; condução de processos de recrutamento e seleção.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar análise, classificação e conciliação contábil e fiscal, executar análise e conciliação de contas, apuração de impostos, elaboração e entrega de obrigações acessórias, análise de documentação fiscal, planejamento tributário.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Matrin, residir nos bairros Grande Vitória, Gilberto Mestrinho, Jorge Teixeira, Santa Inês ou locais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, consultar, armazenar e distribuir produtos, além de realizar contagens e registros de estoque.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de Refrigeração e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamentos e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – curso de Refrigeração e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar–condicionado.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Caldeireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na fabricação, montagem e peças de reposição, subconjuntos e conjuntos a partir de chapas de cobre e outros metais não ferrosos, utilizando diversos equipamentos e ferramentas.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 2

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar a limpeza de ambientes internos e externos, manutenção da higiene e conservação, relatório de papel higiênico, sabonetes e outros suprimentos necessários.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado – vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber, conferir, armazenar, registrar e distribuir materiais, garantindo que as necessidades da empresa sejam atendidas de forma eficiente.

Disponível até 06/03/2025 ou encerramento da vaga.

