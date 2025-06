Linhas de ônibus mudam rotas a partir de quarta (4) em Manaus; confira

A partir da próxima quarta-feira (4), as linhas de ônibus 213, 215, 355, 706 e 713 passarão a circular pela via local paralela à rodovia Álvaro Maia, no sentido bairro/Ceasa.

A alteração vai beneficiar usuários que se deslocam para órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto de Identificação do Amazonas, Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e Fundação Matias Machline.

A mudança foi definida após levantamento técnico do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que identificou a necessidade de ajuste no trajeto.

Com a mudança, as linhas seguirão o mesmo itinerário da linha 418, passando a atender os novos pontos de parada implantados ao longo do novo percurso.

