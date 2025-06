Procon-AM orienta sobre direitos de viagem no Festival de Parintins

Com a aproximação do 58º Festival de Parintins, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) alerta os consumidores sobre seus direitos ao comprar passagens aéreas e fluviais. O objetivo é garantir uma viagem segura, transparente e com respeito às normas de proteção ao consumidor.

Passagens aéreas: fique atento aos seus direitos

A compra de passagens aéreas segue as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e também o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O Procon-AM orienta sobre os principais pontos que devem ser observados:

O consumidor deve ter acesso a informações claras sobre preços, taxas, condições de embarque e políticas de cancelamento.

Alterações ou cancelamentos de voos devem ser informados com antecedência pela companhia aérea, que deve oferecer alternativas sem custo extra.

Em caso de cancelamento por parte do passageiro, taxas devem respeitar as regras da tarifa, sem abusos.

Atrasos superiores a uma hora exigem assistência da companhia (comunicação, alimentação e hospedagem, conforme o tempo de espera).

Compras canceladas em até 24 horas após a compra, com ao menos sete dias de antecedência do voo, garantem reembolso integral.

“A demanda aumenta muito com o Festival de Parintins e é comum nessa época os preços subirem devido à procura. Por isso o consumidor deve exigir seus direitos e denunciar qualquer irregularidade”, destaca o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Transporte fluvial: legislação estadual protege o consumidor

Para quem opta pela tradicional viagem de barco até Parintins, o Procon-AM destaca que o transporte hidroviário intermunicipal também segue regras claras:

Idosos com mais de 60 anos e renda de até dois salários mínimos têm direito a duas vagas gratuitas por embarcação, conforme a Lei Estadual nº 4.463/2017.

têm direito a duas vagas gratuitas por embarcação, conforme a Lei Estadual nº 4.463/2017. Caso as vagas estejam ocupadas, é garantido 50% de desconto , conforme a Lei nº 5.604/2021.

, conforme a Lei nº 5.604/2021. PcDs e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) também têm direito a duas vagas gratuitas, com o mesmo desconto se as vagas já estiverem preenchidas (Lei nº 241/2015).

também têm direito a duas vagas gratuitas, com o mesmo desconto se as vagas já estiverem preenchidas (Lei nº 241/2015). A acessibilidade e o atendimento prioritário são garantidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015) e reforçados pela Lei nº 14.626/2023 para pessoas com TEA.

Como denunciar práticas abusivas

Caso o consumidor encontre irregularidades, o Procon-AM orienta que procure atendimento pelos canais oficiais:

Presencialmente: Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo, Manaus, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Avenida André Araújo, 1500 – Aleixo, Manaus, de segunda a sexta, das 8h às 14h. Telefones: (92) 3215-4009 / 0800 092 1512

(92) 3215-4009 / 0800 092 1512 E-mail: [email protected]

Redes sociais: @Procon_Amazonas (Instagram e Facebook)

