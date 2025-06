Diretor esfaqueado em escola de Manacapuru recebe alta: ‘Livramento de Deus’

O diretor da Escola Estadual Mário Silva D’Almeida, Mackson Garces, já recebeu atendimento médico e foi liberado após ser esfaqueado por um professor dentro da unidade de ensino, localizada na comunidade Bela Vista, zona rural de Manacapuru. O caso ocorreu por volta das 11h30 desta segunda-feira ().2

Mesmo ferido no rosto por várias facadas, o gestor se recupera em casa e gravou um áudio para tranquilizar amigos e colegas de trabalho. Na mensagem, ele agradece pelo apoio e atribui a sobrevivência a um “livramento de Deus”.

“Realmente aconteceu um fato muito indelicado, que quase tirou a minha vida. Mas graças a Deus, Ele me protegeu e eu estou aqui. Já estou em casa, com a família reunida. Já foi feito o procedimento no meu rosto, onde levei várias facadas. Graças a Deus, está tudo tranquilo”, disse.