Pitbull é morto a terçadadas por vizinho durante ataque a outro cão em Manaus

Manaus (AM) – Uma cena de violência contra um animal doméstico chocou moradores da rua Guana Vena do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na noite desta segunda-feira (2). Um cachorro da raça pitbull foi morto a golpes de terçado após se envolver em uma briga com outro cão.

Segundo vizinhos, o pitbull escapou de casa após romper a corrente que o mantinha preso, enquanto seu tutor estava fora, trabalhando. Durante a fuga, o animal invadiu uma residência próxima e atacou um outro cachorro preso no local. A confusão mobilizou vizinhos, que tentaram separar os cães, mas sem sucesso.

De acordo com relatos, um morador interveio de forma violenta, usando um terçado para conter o pitbull. O homem teria desferido pelo menos três golpes no animal na cabeça do animal, que acabou não resistindo aos ferimentos.

Imagens gravadas por populares mostram parte da agressão, que rapidamente circulou pelas redes sociais e aumentou a indignação.

“Era possível separar os cachorros sem ter que matar o animal. Poderia puxar pelo pescoço, usar um pano, qualquer outra coisa, mas não dessa forma brutal”, relatou uma moradora que presenciou a cena.

O dono do pitbull chegou pouco depois, avisado por vizinhos, e ficou abalado ao ver o animal já sem vida. ERle pede justiça pela morte do cão.

“Quando soube da agressão e da morte do meu cachorro estava trabalhando. Quero que o responsável pague por esse ato, porque tirar a vida de um animal é algo que não pode ser tolerado. Quero justiça para que o responsável pague pelo que fez”, desabafou.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para saber se um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso, mas até a publicação desta matéria não houve respostas. O espaço segue aberto a declarações.

A morte do cão se enquadra no crime de maus-tratos contra animais, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar ato de abuso ou crueldade contra animais.

Caso semelhante

No mês passado, no município de Novo Airão, no interior do Amazonas, um cachorro foi esfaqueado nas costas após seu tutor se irritar com seu latido. Segundo informações, após o ataque, o animal conseguiu fugir ainda com a arma nas costas e foi encontrado por um grupo de motociclistas, que retirou o terçado. Assustado, ele acabou fugindo.

Na sexta-feira (9), ele acabou sendo encontrado pelo grupo Anjos de Rua, sendo resgatado para receber tratamento veterinário.

