O Amazonas pede passagem pela BR-319

A BR-319 não é apenas uma rodovia: é a ligação entre parte da Amazônia e o resto do Brasil. Abandonada há décadas, a estrada que conecta Manaus a Porto Velho e atravessa mais de 800 km de floresta, se transformou num símbolo cruel do descaso federal com a população amazônida.

Em vez de progresso, o que se vê é abandono. Em 2022, duas pontes colapsaram — entre elas, a do rio Curuçá, que matou oito pessoas. Na última semana, uma passarela improvisada cedeu e deixou dezenas de pessoas ilhadas. São tragédias anunciadas que não podem mais ser tratadas como acidentes. São resultado direto da negligência com uma infraestrutura essencial.

Enquanto o Brasil avança em grandes obras no Sul e no Sudeste, a BR-319, dentre outras obras na Amazônia, segue emperrada entre burocracias ambientais, omissões políticas e decisões que ignoram o povo.

Segundo o DNIT, mais de 70% da estrada está em situação precária. Um dos trechos mais críticos vai do KM 255 ao KM 655 — o chamado “trecho do meio”, um interflúvio entre os rios Purus e Madeira.

Durante o inverno amazônico, a área se transforma em lamaçal, e é comum que veículos e até pessoas precisem de ajuda para atravessar. Esse trecho ainda aguarda liberação para pavimentação — um atraso que custa caro: vidas, alimentos mais caros, combustíveis inviáveis e isolamento de comunidades inteiras.

É preciso lembrar: 13 municípios dependem diretamente da BR-319. É por ela que chega o remédio, a comida, o socorro. Quem mora em Careiro, Humaitá, Tapauá ou Beruri sabe que a estrada não é luxo. É sobrevivência. Os fretes sobem até 40% por causa das más condições da via. O direito de ir e vir, garantido pela Constituição, é diariamente violado com atoleiros, pontes de madeira e improvisos.

Não se trata de escolher entre o meio ambiente e as pessoas. É possível fazer as duas coisas com responsabilidade. O que não dá é continuar fingindo que a população não existe. O EM TEMPO defende com ênfase a revitalização total da BR-319, com estudos ambientais sérios, transparência nos contratos e participação popular.

O senador Plínio Valério acusa o Ibama e ONGs ambientalistas de travarem a pavimentação com entraves ideológicos e dados distorcidos. Para ele, a rodovia é essencial para garantir o direito de ir e vir, reduzir o custo de vida e integrar comunidades isoladas.

“Enquanto a estrada não sai, a população paga com vidas e isolamento”, diz o senador.

Negar a estrada é negar o povo. É manter um pedaço do Brasil fora do mapa do desenvolvimento. A BR-319 precisa sair do papel e voltar a cumprir sua função: unir o Amazonas ao país, com dignidade, segurança e respeito. Não se vive de promessas. Vive-se de estrada pavimentada, ônibus passando, remédio chegando e comida com preço justo.

É hora de reconstruir a BR-319. Pelo povo da floresta. Pelo direito de ir e vir. Pela Amazônia que quer existir — e resistir — com dignidade.

