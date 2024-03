Deputados da região Norte pretendem fazer “Marcha para Brasília” pela BR-319

Deputados pretendem fazer a “Marcha para Brasília” para conversar com os ministros do Meio Ambiente e Transporte sobre o destravamento do asfaltamento na interestadual

Manaus (AM) — A rodovia BR-319 completou 48 anos, na quarta-feira (27), e, para marcar a data, o deputado João Luiz (Republicanos) mencionou que foi confeccionada uma “Carta de Intenções”, no Parlamento Amazônico, juntamente com outros parlamentares, para ser encaminhada ao Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados. Ele também revelou que os deputados da região Norte pretendem fazer a “Marcha para Brasília”, para conversar com os ministros do Meio Ambiente e Transporte sobre o destravamento do asfaltamento na interestadual.

“Não podemos deixar esse tema cair no esquecimento. Abordaremos o tema BR-319 na Assembleia Legislativa do Amazonas. Temos visto o Grupo de Trabalho na Câmara Federal e pretendemos enviar a ‘Carta de Intenções’. Estivemos na rodovia, onde ouvimos demandas dos moradores, trabalhadores e pessoas que percorrem diariamente a rodovia. Esse sonho precisa virar realidade”, disse o deputado João Luiz.

O parlamentar destaca que o governador Wilson Lima colocou o Estado à disposição para ocorrer a reconstrução da rodovia federal.

In loco

Em fevereiro deste ano, com mais de 690 quilômetros percorridos de carro entre Manaus até o município de Humaitá, o deputado João Luiz realizou uma extensa agenda pela BR-319, que liga o Amazonas à Rondônia. O parlamentar ressaltou que o objetivo da viagem foi ouvir as demandas dos moradores e trabalhadores da rodovia.

João Luiz também entregou materiais (kits de casa de farinha, roçadeiras, geradores e dentre outros) para agricultores, kits de proteção para mototaxistas e para Unidade Básica de Saúde, visitou obras na Casa de Apoio ao Idoso e no Programa Pelotão Mirim do 4° Batalhão da Polícia Militar, em Humaitá, frutos de emendas parlamentares.

Trabalho

No ano passado, o parlamentar encaminhou, por meio da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, Requerimento n.º 5274/2023 ao governador Wilson Lima, onde indicou a efetivação de maneira formal a solicitação de inclusão da pavimentação da BR-319, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Por meio do Requerimento n.º 4721/2023, o republicano fez, em outubro do ano passado, Moção de Repúdio às declarações proferidas pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que indicam impedimentos à pavimentação da BR-319 e pela falta de sensibilidade com o povo amazonense.

João Luiz também encaminhou o Requerimento n.º 6240/2021, ao Comitê Gestor do Amazonas do Programa Luz para Todos, para que fosse verificada a possibilidade de incluir no planejamento de trabalho a comunidade Realidade, localizada, KM 100, da Rodovia BR-319, em Humaitá.

Em 2023, o republicano esteve no Distrito de Realidade, para entregar retroescavadeira, fruto de emenda parlamentar, em conjunto com o senador do Amazonas, Plínio Valério.

Ao longo do mandato na Aleam, o parlamentar destinou emendas parlamentares, indicativos, requerimentos para saúde, educação, causa indígena, cultura e outras áreas de municípios e comunidades, que percorrem a BR-319.

*Com informações da assessoria

