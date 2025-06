Jovem de 17 anos morre após comer bolo de pote envenenado; colega confessa o crime

Uma adolescente de 17 anos morreu após ingerir um bolo de pote envenenado com arsênico, enviado por uma colega da mesma idade, em Itapecerica da Serra (SP). O caso ocorreu no último sábado (31), e a jovem Ana Luiza de Oliveira Neves morreu no domingo (1), vítima de intoxicação alimentar.

A autora do envenenamento confessou o crime à Polícia Civil e alegou que o ato foi motivado por ciúmes. Disse ainda que queria apenas “dar um susto” na vítima. A Polícia solicitou sua apreensão judicial.

O que aconteceu com Ana Luiza

Ana Luiza recebeu o bolo de pote em casa, acompanhado de um bilhete:

“Um mimo para a garota mais linda que eu já vi”.

Cerca de uma hora após consumir o doce, a jovem passou mal e avisou um amigo. Ele questionou o consumo de um alimento sem saber a origem. Diante da piora, ela foi levada a um hospital particular.

Após atendimento com medicamentos e soro, Ana Luiza apresentou melhora e foi liberada.

Piora e morte menos de 24h depois

No dia seguinte, a adolescente teve nova piora e foi levada ao pronto-socorro por volta das 16h. Já chegou à unidade sem sinais vitais, com cianose, hipotermia e parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la, mas não teve sucesso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a causa da morte foi intoxicação alimentar. A Delegacia de Itapecerica da Serra registrou o caso como morte suspeita.

Investigação e apreensões

A polícia apreendeu o bolo restante, a embalagem, doces e o bilhete. A investigação segue em andamento, conduzida pela Delegacia da cidade.

Posicionamento da loja Menina Trufa

A Menina Trufa, fabricante do bolo, afirmou que não participou da entrega. Em nota publicada no Instagram, explicou que o produto foi retirado por uma pessoa não identificada, que se passou por cliente e repassou o doce por meios próprios.

A loja destacou que o motoboy que realizou a entrega não tem vínculo com a empresa e repudiou qualquer tentativa de associação da marca ao crime.

Como forma de respeito à família de Ana Luiza, a loja suspendeu temporariamente suas atividades.

“Estamos colaborando com as autoridades para esclarecer o ocorrido”, declarou a empresa.

