Polícia orienta mulheres sobre segurança durante o Festival de Parintins

O Festival de Parintins 2025, que será realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho, costuma atrair milhares de visitantes à Ilha Tupinambarana para assistir à tradicional disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido. Com o aumento do fluxo de pessoas na cidade, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforça a importância de medidas preventivas, principalmente para garantir a segurança das mulheres durante a viagem e o evento.

Evite viajar sozinha e avise alguém de confiança

A delegada Patrícia Leão, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, orienta que mulheres evitem viajar sozinhas e deem preferência a grupos de amigos ou familiares.

“É essencial informar alguém de confiança sobre os detalhes da viagem, como horário de embarque e o nome da embarcação. Durante a viagem, escolha assentos próximos a outras pessoas e mantenha atenção aos seus pertences”, destacou a delegada.

Fique atenta durante o evento

Durante o festival, o consumo de bebidas alcoólicas e o grande número de pessoas podem facilitar situações de risco. Por isso, a delegada alerta sobre os perigos da importunação sexual e da violência, e recomenda atenção redobrada.

“Permaneça próxima de amigos e esteja atenta ao ambiente. Se houver qualquer atitude suspeita ou tentativa de importunação, acione imediatamente a polícia ou a segurança local”, reforçou.

Denuncie qualquer tipo de violência

A Polícia Civil destaca que todos têm o dever de zelar pela segurança e pelo respeito. Em caso de violência, denúncias podem ser feitas presencialmente ou pelos canais oficiais da PC-AM.

“É fundamental que todas as mulheres se sintam seguras para denunciar qualquer tipo de abuso. O respeito deve ser a base de qualquer convivência”, finalizou a delegada.

A PC-AM manterá reforço no policiamento durante o festival e garante apoio a vítimas de qualquer forma de violência. O objetivo é que o Festival de Parintins seja uma experiência segura, livre e inesquecível para todos.

