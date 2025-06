Grávida é morta por crocodilo que invadiu casa

Munirah, de 28 anos e grávida de 8 meses, foi atacada enquanto cozinhava, após enchente permitir a entrada do animal.

Uma mulher identificada como Munirah, de 28 anos, estava grávida, de 8 meses, quando foi morta por um crocodilo que invadiu a cozinha de casa enquanto ela preparava o almoço, em Kalimantan do Norte, Indonésia. A presença do réptil no imóvel foi possível devido às forte chuvas que inundaram a residência da vítima, na terça-feira (27).

Segundo o Daily Mail, a grávida foi mordida em uma das pernas pelo réptil e arrastada para a água. Ela chegou a gritar quando o crocodilo começou executar um rolamento mortal. A irmã de Munirah ouviu os gritos de outro cômodo e correu para ajudar, encontrando-a agarrada a um galho de árvore.

Quando a irmã encontrou uma arma para repelir o animal, era tarde demais, pois Munirah havia sido arrastada para a água.

Segundo relatos, homens que faziam parte das buscas encontraram o crocodilo e dispararam contra ele, mas o animal conseguiu fugir. Cerca de meia hora depois, o corpo de Munirah foi encontrado flutuando na enchente.

Ataque de crocodilo

Em dezembro de 2024, um crocodilo matou uma mulher enquanto ela trabalhava em uma plantação de óleo de palma em Kalimantan Ocidental, Indonésia. O réptil perseguiu a vítima, de 44 anos, mordeu uma das pernas e a arrastou para uma vala.

Depois de uma hora e meia, os restos mortais da trabalhadora foram encontrados ainda nas garras do crocodilo não muito longe do local do ataque. O crocodilo soltou o corpo da vítima quando os socorristas se aproximaram.

(*) Com informaçoes do Metrópoles

