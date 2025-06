Parque Encontro das Águas será entregue em dezembro, afirma David Almeida

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta terça-feira (3), uma visita técnica às obras do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital. O espaço está sendo construído às margens do fenômeno natural onde os rios Negro e Solimões se encontram para formar o rio Amazonas.

O projeto leva a assinatura do renomado arquiteto Oscar Niemeyer e será entregue à população no dia 25 de dezembro deste ano. Considerada uma das obras mais emblemáticas da gestão atual, a estrutura tem como objetivo transformar a área em um dos principais cartões-postais de Manaus, valorizando a zona Leste, gerando empregos e impulsionando o turismo sustentável.

“Estamos diante do mais belo cartão-postal natural do Amazonas. Esta é uma obra com a assinatura de Oscar Niemeyer e será um marco turístico e cultural para a cidade”, afirmou o prefeito David Almeida.

A construção inclui o Mirante Rosa Almeida, espaço que oferecerá uma visão privilegiada do Encontro das Águas. O local contará ainda com áreas de lazer, espaços de convivência, equipamentos culturais e uma extensa área verde.

Com a chegada do verão amazônico, a prefeitura intensificou os serviços de contenção do talude, uma etapa essencial para garantir a segurança da fundação do mirante. “Já colocamos as pranchas de contenção. A estimativa é entregar a obra no Natal deste ano”, reforçou o prefeito.

O parque também homenageia Rosa Almeida, mãe do prefeito, como símbolo de respeito e reconhecimento à força das mulheres amazonenses. A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura urbana na zona Leste, região que vem recebendo atenção estratégica da atual gestão.

