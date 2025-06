Fiscalização retira 13 veículos irregulares das ruas de Manaus

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou, nesta terça-feira (3), as operações “Cavalo de Aço” e “Carga Pesada” na avenida Rodrigo Otávio, zona Sul da capital. Com o apoio do BPTran e da Guarda Municipal, as ações intensificaram a fiscalização de motocicletas e veículos de carga, visando reforçar a segurança viária e coibir irregularidades no trânsito.

As operações resultaram em 765 abordagens, 76 autuações e 13 remoções de veículos. Um dos flagrantes mais graves foi o de um caminhão com o contêiner solto sobre uma carreta prancha. “Essa situação representa um grande perigo. Se o contêiner tombasse, poderia causar um acidente grave”, alertou o diretor de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

A operação “Cavalo de Aço” focou na abordagem de motociclistas, verificando documentos, uso de capacete e condições dos veículos. Diversos condutores foram autuados por infrações como ausência de habilitação, falta de capacete e licenciamento vencido.

Já a operação “Carga Pesada” fiscalizou caminhões e carretas, observando principalmente o excesso de peso, documentação e segurança veicular.

O motorista de aplicativo Bruno Cássio Crisórdio, 39 anos, aprovou a iniciativa. “É uma forma de trazer mais segurança, evitando infrações. Quem cumpre as regras só tem a ganhar”, afirmou. Já o coordenador de frota Carlos Andrade, 41, destacou: “Quem anda certo não precisa se preocupar”.

As operações acontecem em diferentes áreas da cidade e fazem parte da estratégia do IMMU para reduzir acidentes e melhorar a mobilidade urbana em Manaus.

