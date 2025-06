Marcos Rotta é confirmado pré-candidato ao Senado pelo Avante nas eleições de 2026

Presidente do Avante oficializa Marcos Rotta como nome do partido para disputar o Senado em 2026 pelo Amazonas.

O presidente nacional do Avante, deputado federal Luis Tibé, confirmou nesta terça-feira (3) o nome de Marcos Rotta como pré-candidato ao Senado Federal nas eleições de 2026. Atual chefe da Casa Civil de Manaus e ex-vice-prefeito da capital, Rotta foi escolhido para representar o partido, reforçando a estratégia do Avante de ampliar sua influência política no Amazonas e no cenário nacional.

O anúncio foi feito durante uma reunião que reuniu lideranças políticas do Amazonas, como o vice-governador Tadeu de Souza, os deputados estaduais Daniel Almeida e Abdala Fraxe, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito Renato Junior. Também participaram vereadores da capital, incluindo o presidente da Câmara Municipal, David Reis, e os parlamentares Dr. Eduardo Assis, Gilmar Nascimento, Rodiney Ramos, Carlos Amado, Joelson Silva e Dudu Alfaia.

Luis Tibé destacou a importância da união entre as lideranças locais para fortalecer o projeto do Avante no estado. “Nosso grupo no Amazonas está sempre lutando pelo melhor para o Estado. Com essa união, o Avante ainda fará muito mais pelo Amazonas. Por isso, anuncio em primeira mão que convidei Marcos Rotta para ser o pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026.”

