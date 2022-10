David Almeida desmonta ‘armação política’ contra ele e Marcos Rotta

Em coletiva de imprensa, na manhã de ontem, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), desmontou o que classificou de “armação política” feita para atingi-lo juntamente com o seu vice Marcos Rotta (PP).

Segundo David, um suposto relatório publicado por um site nacional, tentando comprometê-lo com uma facção criminosa, “não passa de um dossiê vazio, sem assinatura” e, portanto, “uma armação política” com objetivos eleitoreiros às vésperas da eleição do próximo domingo.

“Um relatório gera um inquérito, e após o inquérito, uma ação a ser ajuizada. Esse relatório foi feito em 4/11 de 2020, e encaminhado ao Ministério Público pela SEAI em 8/7 de 2021. Um relatório de 62 páginas, aonde os nomes do prefeito de Manaus e o do vice-prefeito são citados na página dois e na página 62, só pra substanciar algo pra poder constranger autoridades”, disse o prefeito.

David e Rotta disseram que vão processar todos os veículos que divulgaram, de forma tendenciosa, o “dossiê vazio”.

Vantagem ampliada

Números divulgados ontem pela Eficaz confirmam o favoritismo do governador Wilson Lima (União Brasil) na disputa com o senador Eduardo Braga (MDB) pelo governo do Amazonas.

Os números da pesquisa são iguais aos publicados recentemente pela Paraná Pesquisas, mostrando Wilson com 58,5% das intenções de votos, contra 41,5% de Braga. A vantagem é de 17,4 pontos percentuais.

Segundo a Eficaz, Wilson tem 55,9% dos votos válidos em Manaus, enquanto Braga aparece com 44,1%. No interior, o placar é de 61,1% a 38,9% a favor do governador.

A pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral com o número AM-05916/2022, ouviu 2.116 pessoas entre 22 e 26 de outubro.

Lula na dianteira

Apesar da campanha fraca em Manaus, a pesquisa da Eficaz aponta a liderança de Lula (PT) na corrida eleitoral do segundo turno no Amazonas.

Na capital, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tem a melhor performance, mas no interior Lula dispara. Somados os números, Lula vence no Estado com 52,3% da preferência do eleitorado contra 47,7% de Bolsonaro.

No fogo da disputa

A Zona Franca de Manaus voltou ao fogo da acirrada contenda eleitoral entre Lula e Bolsonaro pelo Palácio do Planalto.

Em entrevista à Rádio Mix, de Manaus, Lula disse que Bolsonaro ignora o modelo ZFM de forma deliberada: “O atual presidente tenta agora tirar os benefícios da Zona Franca de Manaus, numa demonstração de que ele não conhece o significado da existência da Zona Franca para a economia do estado, para a economia da cidade e para a região Norte do país”.

Ao jornal Correio Braziliense o candidato petista assegurou que, se eleito no domingo (30), manterá intocável a ZFM.

Drama no campus

Já é recorrente o drama de estudantes e funcionários da Ufam com relação às linhas de ônibus que operam entre o campus universitário e o centro da capital.

À noite, o único ônibus disponível é o 352, sempre superlotado. Os veículos das linhas 125 e 126 praticamente tomaram Doril e sumiram do campus.

Nanismo

O respeito à diversidade e a busca por inclusão são premissas presentes nas ações do deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

É de autoria do parlamentar o projeto de lei que estabelece diretrizes para a instituição da “Política Estadual de Inclusão Social de Pessoas com Nanismo”, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida a essas pessoas no Estado do Amazonas.

O PL prevê a promoção de projetos de inclusão social destinados às pessoas com nanismo nas diversas áreas da sociedade, abrangendo a educação, a saúde, o trabalho, a cultura, a acessibilidade, o urbanismo, o esporte e o lazer.

Sem Jefferson

Um acordo firmado na quarta-feira (26) consumou a fusão entre o Patriotas e o PTB. A nova legenda terá o número 25 nas urnas.

A condição maior para que o acordo avançasse foi o descarte do ex-deputado federal Roberto Jefferson, uma das estrelas nacionais do PTB e agora persona non grata nos entendimentos sobre a fusão das duas legendas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai dar a última palavra a respeito da fusão.

Carta-Compromisso

Sem declarar voto a qualquer um dos candidatos que disputam o segundo turno da eleição majoritária no Amazonas, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) divulgou, nas redes sociais, Carta-Compromisso que encaminhou ao governador Wilson Lima e ao senador Eduardo Braga.

Os dois principais pontos do documento, conforme Amom, enfatizam a construção do porto na Manaus Moderna e as reformas do Centro de Manaus e da orla da cidade.

Mourão contra

O senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, vice-presidente da República, se manifestou contrário à ampliação do quadro de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), refutando posição do presidente Jair Bolsonaro, que quer elevar de 11 para 16 as vagas na Corte.

Mourão defende a adoção de mandatos fixos para os integrantes do Supremo e o fim das decisões monocráticas dos ministros, tomadas sem participação do plenário do tribunal.

PT com Wilson

Deu o que falar nas redes sociais o ato do presidente do Diretório Municipal do PT, Valdemir Santana, ao compartilhar, em seu Facebook, uma postagem de campanha do governador Wilson Lima.

Um internauta escreveu à coluna classificando de “samba do crioulo doido” o ato de Santana, que manifestou apoio ao governador que apoia Bolsonaro enquanto o líder sindicalista é um dos mais fervorosos cabos eleitorais do ex-presidente no Amazonas.

Presidente reage

Indignado, o presidente Jair Bolsonaro diz que “vai até às últimas consequências” na reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes de rejeitar e extinguir a ação sobre um suposto boicote a propagandas eleitorais da sua campanha em rádios.

Para Bolsonaro, o presidente do TSE, ao enviar o caso à esfera do STF, passou a monopolizar toda a matéria, já que é relator do inquérito que corre no Supremo sobre as milícias digitais antidemocráticas.

“Coisa de aloprado”

Aliado de Jair Bolsonaro, o senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR) reagiu contra um dossiê com que João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT, busca desqualificá-lo agindo em parceria com parlamentares petistas no Congresso Nacional.

Para Moro, o documento de Vaccari lembra “tirania” e “parece coisa de aloprado”.

“Esse dossiê parece coisa de aloprado. (…) Caso aconteça um governo do PT, espero que isso não ocorra, serei oposição, e vou esperar que haja jogo baixo, mas estou com absoluta tranquilidade em relação ao que foi feito no passado e à nossa capacidade de resistir a qualquer espécie de tirania”, disse o ex-comandante da Lava Jato.

Desemprego cai

A taxa de desemprego voltou a cair no Brasil em setembro, de acordo com dados do IBGE.

O nível de desocupação no trimestre encerrado no mês passado ficou em 8,7%. No trimestre encerrado em agosto, estava em 8,9%. Essa foi a sétima queda seguida do desemprego no País.

Desocupados

Conforme o IBGE, a população desocupada ficou em 9,5 milhões de pessoas, o menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015.

A população ocupada, de 99,3 milhões foi recorde da série iniciada em 2012, com alta de 1% (mais 1 milhão de pessoas) em relação ao trimestre anterior e de 6,8% (ou mais 6,3 milhões de pessoas) no ano.

Leia mais:

Números do Datafolha/Ipec mostram quadro da batalha eleitoral para os governos em 12 estados do país

Norte Brasileiro de Jiu-Jitsu e BJJ Stars 9 levam mais amazonenses ao pódio

Queda de pontes e o drama da BR-319 no Amazonas