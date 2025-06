Aposentados podem contestar descontos do INSS em 41 agências dos Correios no AM

Desde 30 de maio, aposentados e pensionistas de todo o Brasil já podem consultar, contestar e acompanhar descontos indevidos diretamente nas agências dos Correios. O atendimento é presencial e voltado principalmente a quem tem dificuldade com os canais digitais do INSS.

No Amazonas, 41 agências estão habilitadas para receber os beneficiários, abrangendo os 62 municípios do estado. Manaus é a cidade com o maior número de unidades, totalizando 13 pontos de atendimento.

👉 Clique aqui e veja a lista completa de agências dos Correios participantes

Atendimento nacional

Mais de cinco mil agências em todo o país estão credenciadas para oferecer esse serviço, ampliando a rede de apoio a quem recebe benefícios do INSS. A medida é estratégica para alcançar regiões que não possuem unidades físicas do Instituto.

“Queremos alcançar justamente quem mais precisa: pessoas que não conseguiram resolver as situações pelo aplicativo ou pelo telefone 135”, afirma o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. “Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora. Por isso, a parceria com os Correios é estratégica.”

O que pode ser resolvido nas agências

Nas agências dos Correios, aposentados e pensionistas podem:

Consultar se há algum desconto em seu benefício

Contestar descontos não autorizados

Confirmar se um desconto foi autorizado

Acompanhar o resultado da contestação (após 15 dias úteis)

Analisar documentos enviados por associações

Receber um protocolo com orientações para continuar o atendimento pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS

Segurança garantida

O atendimento é realizado exclusivamente por profissionais treinados em unidades oficiais dos Correios. Todos os dados seguem os padrões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com confidencialidade e rastreabilidade asseguradas.

Alerta contra golpes

⚠️ Atenção: ninguém do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até sua casa para oferecer esse serviço. O atendimento é feito apenas:

Pelo aplicativo Meu INSS

Pelo site oficial do INSS

Pela Central 135

E agora, presencialmente nas agências dos Correios

Leia mais:

Procon Amazonas identifica descontos indevidos do INSS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱