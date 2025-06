Tráfego de veículos é liberado na BR-319 após quatro dias de interdição

Travessias sobre rios Curuçá e Autaz-Mirim voltam a operar no Amazonas

O tráfego de veículos na BR-319 foi liberado, na tarde desta quarta-feira (4), segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As travessias sobre os rios Curuçá (km 23,30) e Autaz Mirim (km 24,60), no Amazonas, já estão operando, após quatro dias de interdição causados por desabamentos e falhas em equipamentos.

A liberação ocorre após obras emergenciais no trecho, incluindo reforço com brita e rachão nos acessos à ponte do Curuçá. O DNIT informou que segue monitorando a situação e agradeceu a compreensão dos motoristas durante o bloqueio.

Travessias afetadas por cheias e danos

As travessias provisórias sobre os rios Curuçá e Autaz-Mirim, instaladas em 2022, foram danificadas pelas fortes cheias que atingem a região. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia sinalizado o bloqueio no km 23, onde o aterro que sustentava a passagem cedeu devido à correnteza.

No local, equipes do DNIT iniciaram reforços com materiais de base e seguem atuando nos dois lados da estrutura para permitir o tráfego de veículos pesados nos próximos dias.

Pane em rebocador também afetou o tráfego

Outro ponto de interdição ocorreu no km 25, no rio Autaz-Mirim, onde uma balsa apresentou falha após um caminhão de carga pesada forçar a entrada na embarcação, rompendo o cabo de segurança. A pane foi resolvida com o auxílio de um rebocador mais potente, permitindo a retomada da travessia.

Alternativa para motoristas

Durante o bloqueio, a única opção de desvio era retornar ao km 68 da rodovia, seguir pelo ramal São José até Iranduba e, de lá, continuar pela AM-352. O trajeto alternativo adicionava cerca de duas horas à viagem entre Manaus e Careiro.

A BR-319 é a única ligação terrestre entre Manaus e Rondônia, conectando o Amazonas ao restante do país. A interrupção afetou diretamente o abastecimento, a logística e a mobilidade da região.

Debate político sobre pavimentação da BR-319

O episódio reacendeu o debate sobre a pavimentação da BR-319. Em 27 de maio, uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado terminou em confronto entre senadores amazonenses e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A ministra se retirou após ser duramente criticada por parlamentares como Plínio Valério (PSDB) e Omar Aziz (PSD), que a acusaram de impedir o desenvolvimento regional.

Marina rebateu dizendo que a construção de uma estrada de 400 km em floresta virgem sem estudos adequados é insustentável. Segundo ela, obras sem planejamento podem agravar impactos ambientais, como secas e incêndios.

