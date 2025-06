Cella é atração confirmada na Festa dos Visitantes 2025

A cantora amazonense Cella é uma das atrações confirmadas da Festa dos Visitantes 2025, evento que antecede o tradicional Festival Folclórico de Parintins. A apresentação acontece no dia 26 de junho, no Bumbódromo de Parintins, como parte da recepção aos turistas que chegam à ilha para os três dias de festa, de 27 a 29 de junho.

Estreia no palco da Festa dos Visitantes

Cella se apresentará pela primeira vez no evento e promete um show cheio de energia, com danças, coreografias e homenagens à cultura nortista. A artista, que é destaque nacional, prepara um repertório com músicas autorais, sucessos do pop e referências ao boi-bumbá.

“O público pode esperar uma apresentação cheia de energia, dançante, com referências grandes ícones da cultura do Norte sendo homenageados”, afirma Cella.

Ensaio e expectativa

Segundo a cantora, os ensaios estão intensos e a preparação do show está sendo feita com muito carinho.

“Eu estou transbordando de alegria de poder mostrar minha arte em um palco especial e que reverencia a nossa cultura que é tão rica e merece ser conhecida pelo mundo”, diz.

Novo álbum e carreira em expansão

Além do show, Cella se prepara para o lançamento do álbum “Efeito Borboleta”, que une elementos do dark pop com os sons e influências da Amazônia.

Os singles “Meu Norte” e “Me Ignora” já fazem parte do novo projeto. O clipe de “Meu Norte”, gravado no Teatro Amazonas, ultrapassou 257 mil visualizações no YouTube e soma mais de 10 mil streamings nas plataformas digitais.

Cella: talento amazonense com atuação nacional

Natural de Manaus, Cella ganhou visibilidade nacional ao participar do The Voice Kids, em 2017. No ano seguinte, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde atua como cantora, atriz e produtora artística em musicais.

Sua trajetória inclui prêmios como Atriz Revelação e Coadjuvante, além de participações em projetos de destaque, como a série “Use Sua Voz” (HBO Max) e o filme musical “Poema!”, apresentado no Festival de Cannes.

Programação da Festa dos Visitantes 2025

Organizada pelo Governo do Amazonas e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), a Festa dos Visitantes será realizada no dia 26 de junho, a partir das 19h30, no Bumbódromo de Parintins. A entrada é gratuita, mediante a doação de dois alimentos não perecíveis.

Além de Cella, a festa contará com shows de Pablo, Nattan e artistas dos bois Caprichoso e Garantido. O DJ Layla Abreu comandará os intervalos.

