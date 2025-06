Festas juninas impulsionam economia local no Norte do Brasil

Além da agitação cultural valorizada pelas festas juninas, as celebrações de São João e São Pedro provocam alto impacto na economia do país, principalmente no Norte, como revela pesquisa inédita da Serasa.

Para 67% da população da região Norte, os festejos afetam positivamente os setores de comércio e serviços das cidades e geram expectativa: 76% dos entrevistados projetam renda extra no período – 51% deles pretendem usar o dinheiro sazonal para pagar dívidas.

Produzido pelo Instituto Opinion Box, o estudo ouviu 2.306 pessoas de todas as regiões do Brasil. Entre os principais setores beneficiados, segundo os entrevistados do Norte, estão a alimentação em bares, restaurantes e barracas de comidas típicas (66%), o comércio local estabelecido (59%) e o entretenimento, como shows e eventos culturais (46%).

O efeito das festas nas comunidades vai muito além das fogueiras. De acordo com 67% dos participantes da pesquisa, há um crescimento real nas vendas do comércio local durante o mês de junho.

No Norte esse número alcança 73%. A valorização de produtos artesanais (42%), a geração de empregos temporários (39%) e o turismo (39%) são os efeitos mais visíveis da movimentação junina.

“Junho é, cada vez mais, um mês de fortalecimento das economias regionais”, define Thiago Ramos, especialista em educação financeira. “Os pequenos empreendimentos e os trabalhadores autônomos são os mais favorecidos pela geração de renda extra proporcionada pelas festas juninas cujas celebrações só crescem”, explica.

Despesas com viagens

Embora as celebrações sejam mais tradicionais no Norte e Nordeste do país, a pesquisa da Serasa revela que 65% dos brasileiros participam ativamente das festas de junho.

A maioria celebra na própria cidade (51%), mas pelo menos 14% viajam para aproveitar as comemorações em outras cidades ou estados. A média de gastos nestes casos – para deslocamento, alimentação, passagens e hospedagem – ficam abaixo dos R$300.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱