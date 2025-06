Manaus ganha 4ª estação meteorológica na Zona Norte

Unidade amplia rede de monitoramento climático com foco em prevenção

Manaus ganhou a quarta estação meteorológica nesta quinta-feira (5), com a entrega de uma nova unidade instalada na escola municipal Anna Raymunda de Mattos Pereira Gadelha, no bairro Santa Etelvina, zona Norte. A ação integra o plano de expansão da rede de monitoramento climático da capital, voltado para a prevenção e o cuidado com a população.

Coordenado pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC) em parceria com a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), o projeto prevê a instalação de nove estações meteorológicas em pontos estratégicos de Manaus. Os dados coletados serão analisados em tempo real pela Defesa Civil, permitindo ações mais rápidas diante de eventos climáticos extremos.

“A informação é o ingrediente mais valioso para quem está na linha de frente. Saber onde vai chover mais forte, onde o vento pode causar danos, é o que nos permite salvar vidas e agir antes do problema acontecer”, afirmou o vice-prefeito Renato Junior, que também é titular da Seminf. “Essa estação é mais do que um equipamento, é um compromisso com a vida.”

Com a ampliação do sistema, todas as zonas da cidade (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste) passarão a ter cobertura climática em tempo real, como destacou o secretário da Defesa Civil, coronel Lima Júnior. A iniciativa deve fortalecer políticas públicas preventivas e garantir maior segurança à população.

